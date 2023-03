Período integral na escola já é realidade para mais de 20 mil crianças em Guarulhos

Com o objetivo de fortalecer ainda mais o ensino público municipal, a Prefeitura de Guarulhos aumentou significativamente o número de crianças atendidas em período integral. Atualmente 20 mil crianças de zero a três anos recebem o atendimento em unidades escolares das redes própria e parceira. Até o final de 2023, a Prefeitura vai ampliar ainda mais esse número e chegar a 25 mil atendimentos.

A expansão do número de atendimentos em tempo integral ressalta o compromisso da administração de garantir aos estudantes atividades educativas diversificadas no contraturno das aulas, com cinco refeições durante o período de permanência nas escolas, além de seguir a meta do Plano Nacional de Educação (PNE), com a extensão da jornada escolar.

Para o prefeito Guti, esse avanço na educação pública oferece suporte essencial às famílias que precisam trabalhar e encontram na escola um local de aprendizagem e segurança para seus filhos. “Quando assumimos a administração pública em 2017, a cidade contava com apenas 600 crianças no período integral. Hoje já ultrapassamos a marca de 20 mil e vamos elevar esse número ainda mais. Investir no futuro das nossas crianças, com escolas em período integral, alimentação de qualidade, uniformes e equipamentos tecnológicos é a nossa prioridade e a forma mais justa de garantir um futuro com mais equidade às crianças da cidade”, destacou.

Escolas preparadas e maior investimento

Desde janeiro deste ano, a Prefeitura já entregou três unidades escolares que atendem alunos em período integral, as EPGs Doutor Almir Nogueira, na Vila Branca, Yujie Hirata, no Parque Cecap, e Doutor Edson Alves da Costa, no Jardim Acácio. Modernas e com amplos espaços, as unidades atendem mais de 1200 alunos.

Até o final deste mês, a rede municipal contará com mais uma unidade escolar em período integral na região de Cumbica, o que vai garantir a criação de mais de 600 vagas e proporcionar o desenvolvimento integral de estudantes no ambiente escolar.

“Vamos sempre trabalhar para dar o melhor às nossas crianças. Esta é a nossa missão e o compromisso da gestão com o ensino público municipal: garantir uma educação com excelência”, disse o secretário de educação, Alex Viterale.

Reconhecimento em Encontro da FNP

Na última segunda-feira (13), o prefeito Guti participou do Encontro da Frente Nacional dos Prefeitos, em Brasília. Durante o encontro, o ministro da Educação, Camilo Santana, citou a iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, que elevou consideravelmente o número de crianças atendidas em tempo integral.

“Parabenizo o prefeito Guti, que saiu de 600 alunos em tempo integral para 20 mil. Isto é iniciativa do prefeito, é iniciativa do município, porque não tem uma política nacional para isso. Se isso é possível, vamos debater. Eu sou um árduo defensor que toda educação brasileira seja em tempo integral”, afirmou Santana.