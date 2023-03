Conheça 4 dicas para comprar cosméticos online

Com a popularização das compras pela internet, cada vez mais pessoas estão adquirindo produtos de beleza e cosméticos online. Embora essa seja uma opção prática e conveniente, é preciso tomar precauções para garantir que as compras sejam seguras e eficazes. Seguir algumas dicas pode ajudar, como pesquisar a reputação das lojas antes de comprar, procurar informações sobre os produtos e comparar preços.

O mercado brasileiro de cosméticos abrange produtos para cabelo, maquiagem, fragrâncias, perfumes, cuidados com a pele, higiene pessoal e cosméticos orais. O setor iniciou o ano de 2023 com perspectivas positivas no país, já que o crescimento registrado no ano anterior deve continuar. Os números incluem aumento do consumo, intenção de compras, sucesso internacional com exportações e abertura de novas lojas.

De acordo com pesquisas realizadas pela NielsenlQ/Ebit, no primeiro semestre de 2022, houve um aumento de 24% no mercado de cosméticos em relação a 2021, colocando o Brasil em segundo lugar em termos de intenção de compras de produtos de beleza e autocuidado.

Nesse cenário, é importante que os consumidores estejam atentos às possibilidades e facilidades proporcionadas pelas compras de cosméticos online, mas também a recomendações para que a experiência saia como o planejado. É possível garantir produtos de qualidade e economizar com cupom e programas de fidelidade ou cashback.

Essas alternativas são utilizadas por muitos sites e marcas para atrair seus clientes e impulsionar o número de vendas. Lojas de diferentes segmentos oferecem aos consumidores opções de desconto em compras. Ao buscar itens cosméticos, é possível encontrar cupom de desconto Natura e outras marcas como O Boticário, Quem Disse Berenice e Eudora. A ação é usada em lojas que vão do pequeno ao grande porte.

Pesquise a reputação da loja online

Antes de fazer uma compra, é importante se informar sobre a reputação da loja online e seus produtos para garantir a segurança e a eficácia da transação.

Uma das formas de verificar a reputação da loja é pesquisando no site Reclame Aqui, em que é possível ver as reclamações e o histórico de solução de problemas da empresa. Essa é uma ferramenta útil para avaliar a qualidade do atendimento e a confiabilidade da loja.

Procurar por avaliações e comentários de outros consumidores sobre a loja nas redes sociais também é válido. Assim, é possível verificar aspectos como queixas recorrentes, atendimento ao cliente ou prazo de entrega. Caso encontre muitas reclamações, é importante pensar duas vezes antes de fazer a aquisição.

Outra dica é verificar se a loja segue as normas do Código de Defesa do Consumidor. Esse documento garante os direitos dos consumidores em relação a compras online, como o direito à informação clara sobre os produtos e serviços, o direito de arrependimento da compra e o direito à troca ou devolução em caso de defeitos ou insatisfação com o produto.

Procure o máximo de informações sobre os produtos

Outro fator a considerar ao comprar cosméticos pela internet é procurar o máximo de informações sobre os produtos antes de efetuar a compra. Para isso, é preciso conferir a descrição completa na loja online, incluindo os ingredientes, modo de uso e informações sobre a validade. Caso alguma informação esteja faltando, o cliente deve entrar em contato com a loja e pedir mais detalhes.

Além disso, é recomendável pesquisar sobre o produto em outras fontes, como blogs de beleza e saúde ou reviews no Youtube, para ter uma noção mais completa sobre sua eficácia e a compatibilidade com tipo de pele ou cabelo, por exemplo.

Também é importante verificar a autenticidade dos produtos, especialmente quando se trata de marcas conhecidas e populares. Preços muito baixos ou sites que oferecem itens muito baratos também merecem atenção.

Parecer de especialistas, resenhas e opiniões de amigos

Blogs de beleza, sites especializados e influenciadores digitais são alguns exemplos de fontes que fazem periodicamente inúmeras resenhas de mercadorias novas e antigas, atribuindo notas a elas e divulgando fotos e opiniões sobre cada uma. Esses conteúdos são importantes aliados na hora de decidir sobre comprar um produto.

Segundo o levantamento sobre as tendências do mercado brasileiro de cosméticos Beauty Plan 2022, da B4A, a opinião de dermatologistas é o principal fator considerado pelas mulheres na hora de escolher um produto ou marca, com 56% das respostas. As amigas também exercem uma influência importante, com 45%, seguidas pelas avaliações na internet, com 44%.

Quando se trata do público masculino, os sites especializados são os principais influenciadores na hora da compra, com 47% das respostas, seguidos pelos dermatologistas, com 43%.

O estudo também mostrou que o poder dos criadores de conteúdo digital, os chamados influencers, cresceu bastante nos últimos anos. Em 2021, apenas 8% dos entrevistados citaram essa categoria como influência na hora da compra, mas em 2022, esse número foi para 16%.

Aproveite promoções e descontos e compare preços

Outra dica importante para quem deseja comprar cosméticos pela internet é ficar atento às promoções e descontos oferecidos pelos sites. Muitas lojas virtuais de cosméticos oferecem promoções e descontos em determinados períodos do ano, como nas datas comemorativas.

Além disso, comparar preços é fundamental para conseguir economizar na aquisição de produtos de beleza. Existem diversos sites e aplicativos que ajudam nessa tarefa e ranqueiam diferentes lojas a partir dos valores cobrados pelos mesmos itens, o que pode facilitar a vida do consumidor.