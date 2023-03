Movimento Memphis: O Que É e Como Influenciou o Design no Brasil

O Movimento Memphis surgiu na década de 1980 na Itália, liderado por Ettore Sottsass, um arquiteto, designer e artista italiano. Memphis era um grupo de designers, arquitetos e artistas que buscavam desafiar as convenções do design e criar objetos que fossem mais expressivos e menos funcionais.

O nome do movimento foi inspirado na música “Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again” de Bob Dylan. O movimento foi caracterizado por sua estética pós-moderna, cores vibrantes, padrões ousados e formas geométricas.

Cores fortes, formas geométricas misturadas e padrões ousados. Podemos encontrar essas características em diversos lugares, do relógio do Castelo Rá-Tim-Bum aos escritórios de startups, e que fazem parte de uma tendência originada pelo Movimento Memphis.

O impacto do Memphis Movement no design brasileiro

O Memphis Movement teve um impacto significativo no design brasileiro da década de 1980 e 1990. O movimento foi introduzido no Brasil por meio da exposição “Memphis: Design e Arte de Uma Superfície para Outra” em 1984, no Museu de Arte de São Paulo. A exposição foi um sucesso e ajudou a popularizar o estilo Memphis no Brasil.

O design brasileiro foi influenciado pela estética vibrante e exagerada do Memphis Movement. Os designers brasileiros começaram a experimentar cores vibrantes, formas geométricas e padrões ousados em seus projetos.

Alguns designers brasileiros, como os irmãos Campana, foram diretamente influenciados pelo Memphis e criaram objetos que eram claramente inspirados no estilo Memphis.

Além disso, o Memphis ajudou a quebrar a hegemonia do design modernista no Brasil. O design modernista havia sido dominante no Brasil desde a década de 1950, mas o Movimento permitiu que os designers brasileiros explorassem novas formas de expressão e quebrassem as regras do design tradicional.

Exemplos de designs inspirados em Memphis no Brasil

Um exemplo de um designer brasileiro influenciado pelo Memphis Movement é Fernando Jaeger, que criou várias peças de mobiliário inspiradas no estilo Memphis. Uma de suas cadeiras, apelidada de “Crazy Chair”, apresenta uma forma angular e assimétrica e é pintada em cores vibrantes.

