Governo de SP firma parceria com plataforma Waze para alertas de enchentes

Os motoristas em São Paulo vão contar com uma nova ferramenta para se locomoverem de forma mais eficiente no trânsito. Já a partir desta terça-feira (28), eles terão acesso a alertas de pontos de alagamento nas vias do Estado no aplicativo Waze. A medida é fruto de uma parceria do Governo de SP, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, e o aplicativo.

O alerta aparecerá para os condutores que utilizam o Waze caso eles tentem atravessar uma área inundada. Dessa maneira, ele poderá escolher se quer mudar a rota ou continuar dirigindo no mesmo trajeto.

“Esta iniciativa aumenta o número de pessoas que serão informadas sobre a situação de risco iminente, ajudando na prevenção e na redução dos danos causados pelos desastres”, destaca o governador Tarcísio de Freitas.

Em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil é o responsável por abastecer a central do aplicativo com as áreas de incidência de chuvas, o que permite aos usuários serem alertados automaticamente se o trajeto selecionado estiver com risco de inundações. Dessa maneira, os motoristas poderão acompanhar as informações de emergência sobre as rotas afetadas por excesso de precipitações na tela do celular.

“Com esse novo recurso, o Waze deseja ajudar a minimizar os impactos das enchentes na vida da população e ser uma grande ferramenta dos motoristas que enfrentam os efeitos meteorológicos no trânsito. Esperamos boas parcerias dessa parceria com o Governo de São Paulo”, afirma o head de Parcerias para a América Latina e EMEA do Waze, Douglas Tokuno.

Além da parceria com o Waze, a Defesa Civil do Estado de São Paulo também notifica alertas sobre eventos climáticos via SMS e pelas redes sociais do órgão nos endereços @defesacivilsp.