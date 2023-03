Abril começa com quatro UBSs abertas no sábado pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (1º) a Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) para prestar atendimento à população pelo programa Saúde Agora. As unidades são Jardim Vila Galvão, Belvedere, Ponte Alta e Aracília, que estarão em funcionamento das 8h às 16h.

Entre os serviços disponíveis está a vacinação de rotina e contra a covid-19. Pessoas acima de 60 anos, gestantes, puérperas e imunossuprimidos maiores de 12 anos fazem parte do público-alvo para receber a dose da Pfizer Bivalente, que protege contra a variante original do coronavírus e contra as cepas que surgiram posteriormente, como a ômicron.

Para se imunizar é necessário já ter recebido as duas doses do esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses, ou ao menos uma dose de reforço caso tenha tomado a dose única da Janssen, além de apresentar o comprovante de vacinação e um documento original com foto.

Os usuários também podem procurar as unidades para procedimentos como curativos, testes rápidos para a detecção da covid-19, hepatites B e C, HIV e sífilis, bem como para adquirir medicamentos, aferir a pressão arterial e a glicemia mediante pedido médico. Somente consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados previamente em uma das UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek).

O programa Saúde Agora é desenvolvido em sistema de rodízio para que munícipes de várias localidades de Guarulhos possam se beneficiar com a abertura de UBS aos sábados.

Endereços

UBS Jardim Vila Galvão

Rua Martim Afonso, 130 – Jardim Vila Galvão



UBS Belvedere

Estrada Municipal, 475 – Jardim Belvedere



UBS Ponte Alta

Rua São Paulo, s/n° – Jardim Ponte Alta



UBS Aracília

Rua Urucuí, 398 – Cidade Aracília