Grupo de alunas da rede municipal fez apresentação sobre mulheres que marcaram a História

Com o tema protagonismo feminino abordado em sala de aula, um grupo de alunas do 5º ano da EPG Nelson de Andrade, localizada no Bonsucesso, teve a ideia de apresentar informações sobre a história de vida e a obra de mulheres inspiradoras para a sociedade por suas lutas e conquistas. A proposta acompanhou as ações que celebram o mês da mulher com diversas atividades pela cidade.

As alunas procuraram o coordenador pedagógico da escola, Thiago Vale, com a sugestão de trabalhar o assunto e envolver as demais turmas. “A atividade contou com o incentivo da professora da turma, Karen Borges, e o corpo docente de outras turmas também abordou o tema e se dispôs a receber o grupo de meninas para refletir sobre a importância do protagonismo feminino”, contou o coordenador.

Ao longo de duas semanas as alunas do 5º ano A pesquisaram informações sobre a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, a jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014, e a artista brasileira Tarsila do Amaral, entre outras figuras femininas marcantes. Foram organizados pequenos textos, imagens, ensaios e ainda buscaram vestimentas para que elas se caracterizassem de maneira similar às protagonistas sobre as quais iam falar.

Durante as apresentações as meninas abriram espaço para perguntas, falaram sobre a história de vida, a obra e as contribuições para a sociedade de figuras femininas icônicas que influenciaram gerações. O grupo trouxe ainda uma lousa para explicar a etimologia de palavras como “abaporu” e “antropofagia”, retratadas na pintura modernista de Tarsila do Amaral.