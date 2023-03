Prefeitura alerta para os cuidados com as doenças típicas do outono

Com a chegada do outono é importante estar atento aos cuidados com a saúde para prevenir doenças respiratórias e alergias típicas da estação. A Prefeitura de Guarulhos alerta que as temperaturas mais baixas e o ar seco podem agravar alguns problemas, o que torna essencial adotar medidas de prevenção.

As infecções no sistema respiratório, bem como as crises alérgicas de asma e rinite, são comuns na estação. O ressecamento das vias respiratórias faz com que elas se tornem mais vulneráveis à proliferação de vírus e bactérias.

A variação de temperatura entre o ambiente externo e interno pode sobrecarregar o sistema imunológico, aumentando o risco de infecções. Para prevenir essas condições é importante manter o corpo hidratado e evitar ambientes muito secos. Também é recomendado cuidar da higiene pessoal, o que significa lavar as mãos com frequência e evitar compartilhar objetos pessoais, além de manter a casa limpa e arejada.

A Secretaria da Saúde recomenda ainda que, se possível, o munícipe evite locais fechados e com aglomerações, pois a baixa ventilação favorece a transmissão de vírus respiratórios, o que inclui o coronavírus. A boa alimentação, rica em vitaminas, aliada à prática de exercícios físicos, também pode colaborar com a prevenção.

Esses cuidados ajudam a prevenir as chamadas doenças do outono e a manter a saúde em dia. Caso apresente sintomas como dificuldades para respirar, tosse, febre ou dor de garganta, procure um dos serviços de pronto atendimento do município, cujos endereços podem ser encontrados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/servicos-de-pronto-atendimento-e-upas, para avaliação e tratamento adequados.