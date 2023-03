Ruas em Cumbica terão o sentido de circulação alterado em abril

A partir do dia 6 de abril as ruas Capitão Aviador Heitor Luiz Jordão, no Jardim Cumbica, e Segundo Tenente Aviador Geraldo C. Figueiredo, em Cidade Jardim Cumbica, terão o sentido de circulação de veículos alterado. A medida ocorre após estudos realizados pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Guarulhos que visam a dar maior fluidez ao tráfego de automóveis.

A rua Capitão Aviador Heitor Luiz Jordão passará de mão dupla para única no trecho que compreende a estrada Guarulhos-Nazaré e avenida Sargento da Aeronáutica Damião Lins de Vasconcelos.

Já a rua Segundo Tenente Aviador Geraldo C. Figueiredo também será alterada de mão dupla para única entre a avenida Sargento da Aeronáutica Damião Lins de Vasconcelos e a estrada Guarulhos-Nazaré.