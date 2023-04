Exposição conta a história dos 60 anos da imigração coreana no Brasil

Os 60 anos da imigração coreana no Brasil serão comemorados com uma exposição coletiva na sede do Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), localizada na capital paulista. Realizada em parceria com a Associação dos Artistas Coreanos, Associação dos Fotógrafos Coreanos e Associação de Caligrafia Moderna Coreana, a mostra ficará em cartaz de 4 de abril a 31 de maio, com entrada gratuita.



“A exposição é uma oportunidade para celebrar a rica cultura e a história da comunidade coreana no Brasil, além de ser uma chance de compartilhar essas experiências com os brasileiros”, diz o diretor do CCCB, Wankuk Kim.



Apresentada por meio do trabalho de 28 artistas coreanos, a exposição é dividia em três partes. Uma delas, dedicada à fotografia, mostra a história da chegada dos coreanos ao Brasil até os dias de hoje. Já a convivência dos coreanos na sociedade brasileira é destacada por meio da arte, com diversas pinturas e desenhos. E a terceira parte conta a história da imigração pela técnica da caligrafia hangul.



Para o diretor do CCCB, além de ser uma oportunidade de apresentar ao público um pouco mais sobre a história da imigração coreana no país, a exposição também é uma forma de homenagem e agradecimento à população brasileira pela receptividade. “Que a exposição aprofunde ainda mais o intercâmbio cultural entre os dois países e reforce os laços que nos unem”, conclui Kim.



A sede do CCCB funciona de segunda a sábado, das 10h às 18h.





Serviço:

Exposição “60 anos da imigração coreana”

Data: 04 de abril a 31 de maio

Local: Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB)

End.: Avenida Paulista, 460 – São Paulo, SP

Visitação: Segunda a sábado, das 10h às 18h

Quanto: Grátis