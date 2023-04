Festival Japonês Akimatsuri é opção de lazer para o feriado de Páscoa

Evento acontece nos dias 08, 09, 15 e 16 de abril na cidade de Mogi das Cruzes, apenas 50 quilômetros da Capital

Uma dica de passeio para o final de semana prolongado de Páscoa é o Festival de Outono Akimatsuri, que começa neste sábado (08) na cidade de Mogi das Cruzes, com a proposta de trazer um pedacinho do Japão para o Brasil. O evento está na sua 36ª edição e é organizado pelo Bunkyo – Associação Cultural de Mogi das Cruzes –em uma área de 240 mil metros quadrados, com decoração típica japonesa – tem lanternas japonesas (tyotins) e um imenso portal japonês (torii) – vila cultural com oficinas de shodô (escrita japonesa), origami, mangá, cerimônia do chá e outras atrações culturais. O público estimado é de 120 mil pessoas durante os quatro dias de festival. O Akimatsuri prossegue nos dias 09, 15 e 16 de abril e é realizado no Centro Esportivo do Bunkyo, Avenida Japão, 5.919, bairro Porteira Preta, Mogi das Cruzes, das 10 às 22 horas, aos sábados, e das 10 às 21 horas, aos domingos.

Somente no palco principal do evento se apresentam cerca de 60 atrações diferentes. São grupos de danças japonesas, do clássico até o pop, grupos de taikos (tambores japoneses), cantores nikkeis, concurso de beleza oriental, entre outras opções. O festival também promove a cerimônia de tooro nagashi – o ritual de soltar os barquinhos de isopor com velas na lagoa do local para homenagear os antepassados e pedir paz, saúde e prosperidade. É um dos momentos mais aguardados do festival, reunindo cerca de três mil pessoas. Os barquinhos podem ser adquiridos no evento por R$ 15,00.

Gastronomia

O Akimatsuri tem também uma ampla Praça de Alimentação com uma grande diversidade de pratos orientais, como: yakissoba, udon, tempurá, gyoza, harumaki, takoyaki, oniguiri, yakitori, e outras iguarias, como doces, pastel, massas. A novidade deste ano é um churrasco japonês feito com uma carne originária do Japão, o wagyu. É uma carne extremamente nobre, mas que poderá ser degustada a preço popular para que todos possam viver essa experiência gastronômica do Japão.

Há também um Centro de Negócios com aproximadamente 120 estandes, divididos entre os setores automotivos, de prestação de serviços, alimentação, mini-shoppings e importados.

No local também tem também o Pavilhão Agrícola, com exposição dos produtores hortifrutigranjeiros da região, conhecida como Cinturão Verde do Estado. Os itens estarão em exposição e também serão vendidos a preço de produtor.

Confira a programação de palco do 36º Festival Akimatsuri

8 de abril (sábado)

11:45–Ryuko Taikô – Grupo de Fukushima (show de taikô)

12:00- Abertura oficial do 36º Festival de Outono AKIMATSURI 2023

14:30- Radio Taisso (ginástica oriental)

15:00- Nami Kuniyoshi (show musical)

15:30 – Mary Nishimura e Odori Midori Sato (shows de taikô e

dança japonesa infantil)

16:30- Yuri Kataoka (show musical)

17:00- Debora Iha (show musical)

17:30- Tooro Nagashi (barquinhos iluminados no lago do Bunkyo)

18:00- Ryuko Taikô – Grupo de Fukushima (show de taikô)

18:30- Himawari Taiko (show de taikô)

19:00- Pamela Yuri (show musical)

19:30- 12º Concurso Miss Akimatsuri 2023 com participação

especial da cantora Pamela Yuri

9 de abril (domingo)

10:30 – Grupo UCK de Mogi das Cruzes (show musical)

11:00 – Escola Maria Luiza Gonçalves (dança oriental)

11:30 – Nakayoshi Rizumu Taisso (ginástica oriental)

12:00 – Gustavo Maekawa Harano (show musical)

12:30 – Taekwondo Maninho (artes marciais)

13:00 – Awaodori Represa (dança japonesa)

13:30 – Minbu Ribeirão Pires – Sara Odori Associação Kenko

Taisso do Brasil (dança e ginástica japonesa)

14:00 – Saito Satoru Ryubu Dojo (dança japonesa de Okinawa)

14:30 – Corpus Line com os Grupos de Yosakoi Soran, Hanabi e

Shiawasse Soran (dança japonesa)

15:00 – Ricardo Nakase (show musical)

15:30 – Kiendaiko de São Bernardo do Campo (show de taikô)

16:00 – Taekwondo Yamashita (artes marciais)

16:30 – Yoshimura Takao Sanshin Kucho Kenkyujo (show musical

com instrumentos tradicionais de Okinawa)

17:00 – Elaine Hara e Takeshi Nishimura (show musical)

17:30 – Yuriki no Kizuna (show de taikô)

18:00 – Fumie Okamoto (show musical)

18:30 – Bon Odori (dança japonesa em torno do Yagurá)

19:00 – Heroes Sanshin Band (show musical)

15 de abril (sábado)

11:00 –Studio Shakese (danças urbanas)

11:30 –Grupo UCK de Mogi das Cruzes (show musical)

12:30 –Tottori Shan Shan Kassa Odori (dança japonesa)

13:00 –Kumamoto Taissô (ginástica oriental)

13:30–Colégio Brasilis (apresentação livre)

14:00–Ryuko Taikô – Grupo de Fukushima (show de taikô)

14:30 –Kaori Yokota (show musical)

15:00–Mary Nishimura (show de taikô infantil)

16:00 –17º Concurso Miss e Mister Akimatsuri Júnior com participação especial da cantora Kaori Yokota

18:00 –João Vitor Mafra (show musical)

18:30 –Edson Saito e Y.ES Band (show musical)

19:30 –Ryukyu Koku Matsuri Daiko Brasil (show de taikô)

20:00 –Kawasuji Seiryu Daiko de Atibaia (show de taikô)

20:30 –Joe Hirata e convidados – com Bon Odori (show musical)

16 de abril (domingo)

10:30 –Danças Circulares

11:30 –Sunrise (show musical) / Coven (dança)

12:00 –Center Ballet (apresentação livre)

12:30 –Soukyoku Miyagi Mitiyono Kai (show musical com

instrumentos japoneses Koto e Shamisen)

13:00 –Karatê Kyokushin (artes marciais)

13:30 – Kaori Yokota (show musical)

14:00 –Mayumi Takahashi e Claudia Midori (show musical)

14:30 –Diogo Miyahara (show musical de anime e tokusatsu)

15:00 –Shaka Shinde (show musical)

15:30 –Sérgio Tanigawa (show musical)

16:00 –Desfle de moda Harajuku eAkemi Matsuda (show musical)

16:30 –Kouran Daiko Bunkyo de Suzano(show de taikô)

17:00 –Karen Ito (show musical)

18:00 –Bon Odori (dança japonesa em torno do Yagurá)

18:30 –Requios Gueinou Doukoukai (show de taikô)

19:00 –Florinda Nagai (show musical)

19:30 –Tontonmi (show musical)

21:00 –Encerramento do 36º Festival de Outono AKIMATSURI 2023

Ingressos

Na bilheteria do Akimatsuri por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), neste caso para estudantes com carteirinha, professores e pessoas a partir de 60 anos. Crianças até 7 anos não pagam a entrada. Estacionamento R$ 30. No local aceita cartões débito/crédito nas bandeiras Visa, Mastercard e Elo. O ingresso pode ser adquirido antecipadamente, online: https://www.sympla.com.br/36-festival-de-outono-akimatsuri-2023__1890887

Serviço:

36º Festival do Outono “Akimatsuri”

Dias: 08, 09, 15 e 16 de abril das 10 às 22 horas, aos sábados, e das 10 às 21 horas, aos domingos.

Local: Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes, Avenida Japão, 5.919, bairro Porteira Preta, Mo gi das Cruzes.

Informações pelo telefone (11) 4791-2022/ WhatsApp.

Programação completa no site: www.akimatsuri.com.br