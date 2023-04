Descendentes do Erro MC chega aos oito anos com ação social e união entre seus integrantes

Gil Campos

Oito anos de amor pelo motociclismo, pé na estrada, respeito e muita união. O Descendentes do Erro MC, motoclube nascido em Guarulhos em 2015, completa mais um ano de atividades com festa no próximo domingo (16) e a organização de uma ação social que irá arrecadar alimentos e roupas para pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade.

“Aqui é uma grande família que, a cada dia, está se fortalecendo e ficando cada vez mais unida. Somos um grupo de apaixonados pelo motociclismo e por Guarulhos. E vamos agora, nesses oito anos, organizar uma grande campanha de arrecadação de alimentos e roupas para ajudarmos a quem precisa”, disse o presidente Marcos Perez, o Marquinhos. Terceiro presidente do Descendentes do Erro MC, ele assumiu o cargo em 2019.

A festa começa às 13h na sede do Descendentes do Erro, em Gopouva. A apresentação das bandas True Rock e Rock Fire ficará por conta de Chris Possetti. “Será uma festa para toda Guarulhos, para toda família, para quem curte um bom rock, para os apaixonados pelo motociclismo e, também, para os simpatizantes da nossa casa”, observa Marquinhos.

E força do Descendentes do Erro só vem crescendo em uma cidade que é considerada um dos berços do motociclismo no Estado de São Paulo. “Temos mais de 200 motoclubes no município e com muita humildade a gente vem fazendo nossa parte”, observa o presidente.

Mas, por que Descendentes do Erro? Marquinhos não pensa duas vezes para responder: “Para gente chegar ao ponto de perfeição ou ao ponto de acertar, todo mundo erra um dia. E por esse caminho a gente assumiu essa identidade, onde você tem a oportunidade de aprender com o erro e se tornar uma pessoa melhor. Essa foi a origem do nome do nosso motoclube. Mas hoje não podemos mais errar”.

O diretor financeiro Juca Balla completa: “O motoclube traz segurança e harmonia, pois convivemos com pessoas que têm o mesmo amor pela motocicleta. E existe a comunhão dos amigos que acabe se transformando numa grande família, onde você compartilha as experiências na estrada. Por isso que tudo é tão apaixonante”.

Serviço:

Descendentes do Erro MC

Festa de 8 anos

Domingo, dia 16, a partir das 13h

Rua Cônego Valadão, 536, Gopouva

Obs. O MC aceita um quilo de alimento não-perecível

Mais informações: Facebook e Instagram – Descendentes do Erro MC

Descendentes ressurgiu das cinzas

O Descendentes do Erro MC nasceu em Guarulhos em 2015 a partir dos irmãos Amanda e Mike e dos amigos Pitt e Samurai. O grupo já passeava pela cidade e região de moto e se oficializou como motoclube no dia 14 de abril daquele ano. “Não existe segredo: o grupo vira motoclube é na rua, na estrada”, observa o atual presidente Marquinhos.

A primeira sede foi no bairro Monte Carmela. O Descendentes do Erro foi apadrinhado pelo também MC Irmãos do Asfalto, antiga Equipe Mike.

Depois de um período de turbulências, o Descendentes do Erro MC paralisou suas atividades e, em 2019, levantou novamente sua bandeira a partir da luta de Marquinhos. Ou seja, como Fênix, ressurgiu das cinzas.

Agora o futuro é promissor. “Teremos um motoclube mais consolidado, maior, e muito mais organizado. Aqui a gente não pode errar”, enfatiza o presidente.