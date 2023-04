Lembrancinhas: surpreendas seus convidados com artesanato

As peças de artesanato são muito presentes na vida do brasileiro, principalmente em relação a comemorações. É de costume do país preparar lembrancinhas artesanais com personalizações das mais diversas formas, principalmente durante ocasiões especiais. E não somente para as lembrancinhas de festa, o artesanato pode ser opção também durante o processo de montagem de um presente especial, como as caixas decorativas, por exemplo; em reuniões empresariais, com kits sociais, entre outras formas das inúmeras maneiras de aproveitar as peças.

Em meio a tantas opções e tarefas a serem cumpridas durante a preparação do evento, a escolha do item, assim como do profissional, pode ser um empecilho. Para isso, encontrar uma empresa que disponibilize as mais diversas opções em um único lugar pode agilizar o processo de procura e garantir a qualidade dos produtos.

Em Guarulhos uma opção é a Via Arto Personalizados. A empresa atua com decorações, sendo topos de bolos, lembrancinhas ou caixas, que podem ser feitas de acrílico, madeira ou papel; cortes a laser em variadas formas, como madeiras e acrílicos, que possibilita a criação de diversos projetos; kits de papelaria, como adesivos, álbuns, agendas e planers, além da personalização de camisetas, taças, canecas, squeezes, entre outros produtos.

Nane Alcântara, proprietária da Via Arto Personalizados, explica sobre sobre o transfers a laser e a sublimação, que possibilitam transformar qualquer arte da escola do cliente em objetos. “O transfer a laser é o processo que a camada de poliéster presente no papel derrete em contato com o calor da prensa e se solta no papel, transferindo para o produto. A impressão do papel transfer a laser deve ser feita com toner utilizando uma impressora a laser. Assim como a sublimação, o transfer necessita de uma prensa térmica, conhecida por prensa transfer e é ela que fará esse trabalho referente ao calor. Este processo deve ser utilizado em produtos com superfície rígida, como copos long drink, taça gin, caneca de chope, taça de espumante, canetas, canecas plásticas e outros brindes ou produtos que aceitam este tipo de processo”, explicou.

A empresa não possui loja física, mas conta com uma exposição de produtos para consulta através das redes sociais Facebook e Instagram (@viaartobr), além do site www.viarto.com.br. Os pedidos podem ser feitos também através dos números (11) 91234-4099 no WhatsApp ou (11) 2611-9012.