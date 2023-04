Madeira também se destaca no artesanato da cidade

O uso da madeira se consolidou com um dos principais materiais para o artesanato. A utilização de madeira de demolição, de paletes, MDF, entre outras vem se aliando a técnicas cada vez mais diferenciadas que atraem os clientes.

Além do uso das máquinas, tem o trabalho minucioso das mãos do artesão, como é o caso de Juraci dos Anjos Pereira, da Casinha de Exu e Artesanatos. No local são produzidas as tronqueiras, popularmente conhecidas como casinha de exu.

“Meu carro-chefe é a tronqueira. Elas têm grande diferencial em relação a outras que vemos no mercado, já que a matéria-prima utilizada geralmente é madeira ou ferro (zinco, metal ou alumínio). Eu utilizo piso cerâmico, muito mais resistente, que não enferruja e não apodrece, além do fumo artesanal para cachimbo ou cigarro de palha é uma mistura do tabaco com ervas e mel, fica extremamente suave, assim agride menos o organismo do médium”, explicou.