Peças artesanais: presentes personalizados e feitos à mão são sinônimo de carinho

Presentear com peças de artesanato personalizadas é uma forma de transmitir carinho e atenção para as pessoas especiais, além de dar um toque pessoal ao objeto. O artesanato é um patrimônio cultural do país e também boa opção para lembranças de festejos ou decoração de um ambiente.

As peças personalizadas podem ser utilizadas para preencher um ambiente com criatividade e memórias, peças como azulejos decorativos, que remetam datas, pessoas e ocasiões especiais, são uma ideia que podem ser usadas de inúmeras formas.

Em Guarulhos, a empresa Open Personalizados oferece opções de artesanatos para presentear ou colecionar. Há cinco anos no mercado, a loja se destaca na cidade. “Nós transformamos sonhos em realidade e histórias em presentes emocionantes e inesquecíveis. A personalização é uma forma poderosa de expressar amor, gratidão e reconhecimento”, disse Rosan Dabus, diretor da empresa.

Com forte em canecas, além das tradicionais, a marca disponibiliza diversos tipos como a caneca mágica, que, inicialmente preta, mostra o desenho estampado ao receber um líquido quente; de alumínio, para chope e as metalizadas. Outras opções são os azulejos decorativos e as ecobags ou sacolas ecológicas – utilizada como uma forma de poupar o uso de sacolas plásticas.

Investir em materiais artesanais é, ainda, preservar a cultura, incentivar a sustentabilidade com a criação das peças e manter a identidade pessoal. “Nós nos dedicamos a criar produtos que reflitam a personalidade e os sentimentos de cada um e nos empenhamos em proporcionar presentes emocionantes para todas as ocasiões, como aniversários e casamentos”, disse Dabus.