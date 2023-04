Sabonetes, velas e óleos: os perfumes produzidos pelas habilidosas mãos dos artesãos

Outro nicho do mercado de artesanato que se destaca na cidade é a produção de itens de higiene e beleza. São sabonetes, desodorantes, óleos, cremes hidratantes, entre outros, que conquistam cada vez mais clientes em busca de qualidade e originalidade.

Na Bella Donna Lua, no Jardim Santa Mena, o portifólio é bem vasto. São comercializados sabonetes em barra fitoterápicos, naturais e veganos, líquidos e íntimo; shampoos e condicionadores em barras e líquidos; desodorantes spray e creme; óleos, cremes hidratantes e esfoliantes corporais; creme de mãos e pés; séruns, tônicos, máscaras e esfoliantes faciais; lip balm; aromatizadores de ambiente com varetas, home spray, água para lençóis e sachê perfumado; álcool em gel hidratante com fragrância; escalda pés, sais de banho e perfumes similar aos importados. Além disso, no local o cliente também encontra velas aromáticas com especiarias e luminárias com desenho ou foto.

Os benefícios são inúmeros. “Para os que são naturais, vegetais e veganos além de proporcionar limpeza equilibrada e hidratação com todos os benefícios de matérias-primas selecionadas, são livres de ingredientes nocivos para a pele e para meio ambiente. Para os convencionais são basicamente os mesmos benefícios, porém contém conservantes sendo assim uma validade maior”, disse a proprietária, Luana Saraiva Oliveira Firmino.

No local ainda é produzida uma linha pet com shampoo, condicionador e perfume para cães e gatos. “Fabricamos e vendemos produtos artesanais. Trabalhamos com três modalidades vendas para cliente final, cadastro para revenda e fabricação com a identidade de outras marcas”, diz Luana que ainda ministra, no espaço, cursos de sabonetes artesanais lucrativos, modalidade online ou presencial, e marketing digital básico (semente online).