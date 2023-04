Terrários em miniatura transformam momentos em família em decoração criativa

Comprar plantas para a casa é sempre uma boa ideia para deixar um ambiente mais decorado e bonito, mas você poder usar o gosto pela natureza de forma mais criativa e personalizada através dos terrários, objeto que possui inúmeros modelos e formas de ser utilizado.

Os terrários em miniatura são uma das opções que têm chamado a atenção no momento de escolher utensílios para a decoração. A peça está cada vez mais em alta e é fácil descobrir o porquê, já que os minijardins de vidro são, além de muito bonitos, delicados e podem ser personalizados de diversas formas, desde o jeito mais simples, com a montagem de um jardim, a algo de mais valor sentimental, como a recriação de um momento importante dentro do vidro. O objeto é capaz de durar anos, se bem cuidado.

Pela diversidade em tamanhos, formatos e tipos, em muitos casos, eles podem ser, ainda, opções diferentes e únicas para lembrança de festas como casamentos, batizados, entre outras datas especiais, bem como opções fáceis para presentear.

Para quem é fã de projetos minimalistas e feitos a mão a Jardim no Traço, empresa de lembrancinhas personalizadas, voltada para a criação de terrários, realiza a criação dos minijardins em diferentes formas, desde terrários vivos, com a recriação de uma imagem de escolha pessoal, aos preservados, com plantas desidratadas.

Dicas de como utilizar os terrários

Terrários desidratados

Divulgação/Jardim no Traço

Os terrários desidratados são formas simples de levar a natureza para dentro de casa. Apesar da sensação de colocar parte do seu jardim em um pedacinho da sala da sua casa, eles não necessitam de manutenção devido a utilização de plantas ressecadas. “A opção com plantas desidratadas é muito prática e tem muitas funcionalidades, apesar de simples. Elas não dependem de manutenção, por isso, podem ser enviadas até para fora do país. É bom para decorar um ambiente, mas também é lindo para presentear ou distribuir em uma lembrancinha”, disse Carolina da Rocha Casarini, responsável pela criação dos objetos.

Eles podem se tornar ainda mais especiais, sendo uma forma de guardar uma memória de forma criativa. Hoje em dia, além das decorações, eles são muito utilizados como lembrancinhas em casamentos, chá revelação ou qualquer data comemorativa. Com miniaturas quase reais, eles são capazes de transmitir a emoção e o carinho presente em cada ocasião. Os terrários são uma remontagem de cenário através de uma fotografia, como é feito pela Jardim no Traço. “Nós montamos eles com miniaturas realistas da família ou momentos especiais, usando imagens como referência. Nesse caso, os cenários são feitos de acordo com o pedido, se optarem por um com estilo montanha ou balões, com rio, mar ou praia, nós temos uma variedade bem grande de opções”, conclui Carolina.

Mini jardins

Divulgação/Jardim no Traço

Os mini jardins são arranjos abertos, geralmente feitos com suculentas e cactos, que demandam pouca água. “Geralmente usamos plantas desérticas, que precisam apenas de mais insolação. Os mini jardins são perfeitos para escritórios, mesas de centro e locais bem arejados e iluminados para que tenham seu “banho de sol. Lugares próximos a janelas são ideais”, disse Carolina