São José do Barreiro resgata cultura raiz com programação gratuita

Experimentar os sabores e a cultura típica da Serra da Bocaina, que levam o visitante a uma viagem nos tempos das tradições tropeiras, é o objetivo do Festival Raízes da Bocaina, que acontece de sexta a domingo (21 a 23), na Praça Coronel Cunha Lara, centro de São José do Barreiro. A atração cultural está recheada de música e expressões artísticas regionais e aberta ao público. O festival remete aos tempos do Ciclo do Ouro e do Café, em que os tropeiros animavam as noites de descanso das longas viagens com roda de “causos” e boa viola caipira, que passaram ao patrimônio cultural musical do país.

Sexta

O coreto e a Igreja Matriz compõem o cenário que forma a atmosfera da música caipira e as tradições do interior já na tarde de sexta-feira, 21, feriado de Tiradentes. Às 15h, o som da viola vai animar o público com o show de Henrique Bonna e Álvaro Fusco.

Como nem só de música vive a arte, tem também exibição de filme de graça, às 18h, um clássico do cinema nacional contemporâneo, “Heleno – O Príncipe Maldito”, produção protagonizada por Rodrigo Santoro, que conta a história do ex-jogador de futebol Heleno de Freitas. Será exibido no Cine Theatro São José, uma das estrelas da arquitetura barreirense, prédio datado de 1868 e recém-restaurado. E o filme de 2011, vale mencionar, foi gravado em São José do Barreiro.

Às 19h30, ainda na sexta-feira, tem início a noite de seresta e serenatas com a Orquestra de Violas e samba raiz com o Grupo Requinte.

Folia de Reis e chorinho

No sábado, às 14h, a tradição dos folguedos nas festas de Reis é comemorada com a apresentação da Folia de Reis do Bairro da Onça. Entre muitas bandeiras que fazem a cultura resistir ao tempo, esta é a mais antiga em todo o Vale do Paraíba e em 2023 completa 105 anos de atividade. A Folia de Reis é uma das expressões culturais preservadas no Vale Histórico e resgata os costumes de fiéis que se fantasiavam e faziam cantigas e danças para reverenciar os Reis Magos.

À noite, às 20h, tem show do Grupo Regional Café com Choro e apresentação do Projeto “Ô de casa”, música e arte nas janelas da cidade com a curadoria do Grupo Marginália Caipira. E, para encerrar, tem forró Pé de Serra com a banda Xoxote.

No Rio de Janeiro, já nos idos do século XIX, a moda era ouvir o som suave do chorinho, do violão e da flauta acompanhados do pandeiro, um estilo considerado genuinamente brasileiro. Esta música até hoje encanta multidões e estará presente na praça central de São José do Barreiro. No domingo, Dia Nacional do Choro, este estilo imortalizado na música brasileira é celebrado a partir das 12h com o Grupo Arte do Choro e participação especial do Grupo de Choro de Vassouras.

“A música, o cinema e as artes visuais, um conjunto que forma as expressões artísticas que resgatam e mantém a história viva em São José do Barreiro são patrimônios que sempre temos o prazer de compartilhar com os visitantes de nossa cidade. Este intercâmbio cultural é uma maneira de propagar uma tradição que coloca a cidade em uma posição destacada para o turismo histórico em São Paulo”, afirma Ana Paula de Almeida, secretária de Turismo de São José do Barreiro.

Sobre São José do Barreiro

Portal do Parque Nacional da Serra da Bocaina, a cidade fica na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Preserva um precioso patrimônio cultural e histórico que retrata períodos importantes do Brasil, desde o ciclo do café. São José do Barreiro também é conhecida por seus atrativos de natureza, turismo de aventura e culinária tropeira. Acompanhe nas redes sociais https://www.instagram.com/turismosjb/.