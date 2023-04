Empresas também buscam o conserto de equipamentos

Não são somente os aparelhos de uso pessoal que necessitam de manutenção ou até mesmo um conserto. Itens utilizados em empresas também devem ter o cuidado devido.

Aparelhos como balanças, fatiadores, moedores de carne, serra fita e seladoras a vácuo utilizados em supermercados, padarias, açougues, hortifrutis têm um lugar certo em Guarulhos: a Guarutec Balanças.

A empresa realiza serviços de assistência técnica e venda desses equipamentos, além de contratos de manutenção mensal para os estabelecimentos. “Presamos pela qualidade do nosso atendimento e mantemos nossos clientes próximos pois nosso maior interesse está na eficiência dos equipamentos que consertamos e na prosperidade daqueles que trabalham conosco”, disse Ingrid Barros, auxiliar financeiro e administrativo.

Equipamentos industriais são caros sendo inviável para os negócios comprar um novo toda vez que este apresentar um defeito. “Além disso, os equipamentos dos quais estamos falando são direcionados ao setor alimentício, onde há normas de vigilância sanitária e normas de segurança que precisam ser seguidas minuciosamente a fim de manter o estabelecimento dentro dos padrões exigidos pelos órgãos responsáveis. Os custos com conserto se mantem abaixo do valor de um equipamento novo na maioria dos casos, principalmente nos estabelecimentos que presam pela manutenção preventiva”, destacou Ingrid. “Os equipamentos que atendemos são de uso frequente e quando são utilizados com defeito ou com peças muito desgastada, isso acaba afetando a qualidade do produto final e traz prejuízo ao comércio. Também é comum que um problema simples quando ignorado acabe se tornando um defeito muito maior no equipamento pois toda a mecânica e sistema interno das máquinas precisam estar alinhados para funcionar perfeitamente”, reforçou.

Mais informações pelo WhatsApp 94627-2719, site: www.guarutecbalancas.com.br ou e-mail: [email protected]