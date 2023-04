Falta de manutenção no ar-condicionado pode gerar problemas respiratórios

Presente no carro, em casa ou no trabalho, o ar-condicionado é o equipamento preferido da população para refrescar os ambientes. No entanto, a falta de manutenção periódica pode ocasionar doenças respiratórias devido ao acúmulo de poeira, ácaros, fungos e bactérias nos filtros. O ressecamento do muco pulmonar, que aumenta a chance de contrair infecções, asma e rinite alérgica são alguns dos danos que podem ser causados à saúde.

Além das doenças, o acúmulo de sujeira no ar-condicionado interfere na quantidade de energia elétrica gasta e no funcionamento, reduzindo a vida útil do aparelho. A sujeira afeta também na refrigeração do ambiente, além de gerar odor desagradável, gotejos que ultrapassam a quantidade normal de saída de água, além de outros problemas.

Para evitar os desgastes é necessário manter sempre contato com uma assistência técnica para que sejam feitos reparos periódicos que evitem qualquer problema por falta de higiene. Em Guarulhos, a assistência técnica Serv-Ar, especialista em vendas, instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos, atua no ramo desde 2010 com pronto-atendimento.

Segundo o técnico responsável, Everton Godoy, a manutenção preventiva deve ser feita, no mínimo, uma vez ao ano para uso doméstico. “Aparelhos de uso público e coletivo, que possuem ambientes climatizados, devem dispor do Plano de Manutenção, Operação eControle ( PMOC), que contem as rotinas de manutenções preventivas. Existe uma lei e ela exige que a limpeza de filtro seja feita mensalmente, mas ela não aponta o período em que a manutenção deve ser feita. Por exemplo, se trabalhamos com uma indústria que possui um grande índice de poluentes, o filtro precisa passar por limpezas mensais, mas em ambientes que o uso é de uma vez por mês, por exemplo, o tempo para uma manutenção será mais longo, mas isso depende da avaliação do técnico”, disse.

A Serv-Ar atua com atendimentos comerciais e residenciais, com técnicos em constante atualização junto aos fabricantes e ferramentas de qualidade. “Nós utilizamos produtos Ar da Terra, que são específicos para manutenção de ar-condicionado e biodegradáveis, evitando a deterioração das partes internas e externas, principalmente as serpentinas da unidade condensadora e evaporadora”, explica Godoy.

