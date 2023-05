Pfizer bivalente passa a ser aplicada em pessoas 30+ a partir desta quarta-feira em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos passa a vacinar nesta quarta-feira (3) com a Pfizer bivalente os munícipes maiores de 30 anos. A ampliação da faixa etária na cidade se dará de forma gradual, conforme o envio de doses ao município, que ainda não recebeu novo lote do Governo do Estado para ampliar a vacinação aos maiores de 18 anos.

Além do novo público, pessoas acima de 12 anos imunossuprimidas, gestantes, puérperas, indígenas, residentes em instituições de longa permanência e idosos com 60 anos ou mais também já estão sendo vacinados com a bivalente, que oferece proteção contra a cepa original do coronavírus e também contra a variante ômicron.

A partir desta quarta-feira todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município estarão reabastecidas com novas doses, exceto as UBS Paulista, Cavadas e Morros, que passam por reformas.

Os endereços das UBS podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.