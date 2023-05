GCM frustra campeonato de pipas com linhas cortantes no Parque Cecap

No domingo (7) um campeonato de pipas com o uso de linhas chilenas e cerol foi frustrado por equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) de Guarulhos em um terreno na alameda das Magnólias, no Parque Cecap. Os participantes se dispersaram ao notar a presença da viatura e levaram materiais, deixando para trás apenas um composto de cola e vidro, um carretel e pipas, que foram apreendidos.

A fiscalização ocorreu em razão do perigo à saúde e à vida que o uso do cerol representa. As principais vítimas de seu uso são os pássaros e os motociclistas, que muitas vezes se cortam gravemente com o material. A prática também pode causar graves ferimentos a pedestres e prejuízos à rede de distribuição de energia elétrica.

A lei municipal 7.768/19 proíbe a comercialização, a fabricação, o porte, o uso e a posse do cerol industrializado ou caseiro e o emprego de produto cortante com a finalidade de empinar pipas Os infratores estão sujeitos a uma multa de R$ 1,6 mil, bem como à apreensão e à destruição dos produtos mencionados.

Para denunciar anonimamente essas condutas proibidas ligue para o telefone 153.