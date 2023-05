GCM captura jararaca de 1,3 metro na Vila Sítio dos Morros

A Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturou nesta segunda-feira (8) uma serpente da espécie jararaca com cerca de 1,30 metro no telhado de uma residência na rua Campo dos Lírios, Vila Sítio dos Morros. O réptil foi resgatado pelos agentes com técnicas apropriadas e acondicionado com segurança em caixa de transporte adequada, onde será levado ao Instituto Butantã para cuidados especializados.

A jararaca possui um veneno muito potente, que causa dor e edema no local da picada, e pode necrosar se não for corretamente tratado com soroterapia para sua neutralização, disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Cabe ressaltar a importância da conservação das serpentes no Brasil, mesmo as venenosas, a fim de preservar a biodiversidade e viabilizar pesquisas científicas. No caso da jararaca, seu veneno despertou interesse médico e após uma série de estudos e testes passou a ser utilizado em fármacos, como o remédio controlador da hipertensão Captopril.

Chamados

Para comunicar a GCM Ambiental sobre infrações contra a fauna e a flora ou solicitar resgates de animais basta ligar para 153.