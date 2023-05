PF prende seis e apreende mais de 30kg de cocaína no Aeroporto de Cumbica

A Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, prendeu no final de semana, em ações distintas realizadas em conjunto com a Receita, seis passageiros e apreendeu mais de 30 quilos de cocaína.

No sábado (6), dentro de rolos de papel para fax, transportados por uma passageira nacional da Itália, servidores da Receita Federal encontraram quase cinco quilos de cocaína. A mulher possuía bilhete de viagem para a cidade de Colombo, no Sri Lanka.

Em ação semelhante, realizada por policiais federais, numa bagagem despachada para voo com destino a Londres, na Inglaterra, que faria conexão em Zurique, na Suíça, foram encontrados oito quilos da mesma droga, prensados na forma de tijolos. A responsável pela bagagem, que foi presa, é uma brasileira de 31 anos de idade.

Já no domingo (7,) policiais federais, que fiscalizam bagagens e passageiros com o auxílio de cães farejadores, prenderam um homem, nacional da Tanzânia, com uma mala pesando mais de quatorze quilos, cujas partes eram confeccionadas com cocaína. A mesma equipe de policiais flagrou uma sul-africana com mais de três quilos de cocaína em fundos falsos encontrados em sua mala de mão. Os presos tinham como destino final, respectivamente, a África do Sul e Angola.

Por fim, policiais federais, que fiscalizam os passageiros junto aos pórticos de imigração, foram responsáveis pela identificação e prisão de um brasileiro, que iria embarcar para Auckland, na Nova Zelândia, levando quase dois quilos de cocaína em fundos falsos de sua mala e, ainda, de um homem nacional de Portugal, que viajaria para seu país natal, com três quilos de cocaína atados ao corpo.

Os presos serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.