Artistas se reencontram no palco do Best of Blues and Rock 2023

A edição de 10 anos do Best of Blues and Rock, que acontece nos dias 2, 3 e 4 de junho, em São Paulo, será palco de reencontro de músicos que já se apresentaram juntos em outras ocasiões.

Guitarrista que acompanhará Tom Morello nos shows em São Paulo, Carl Restivo trabalha há anos como músico convidado por vários nomes, entre eles a banda Extreme. Os dois grupos se apresentam na abertura do festival no dia 2 de junho (sexta-feira). Ao longo da carreira, Restivo também já se apresentou com o virtuoso guitarrista Steve Vai, que sobe ao palco no dia 3 de junho, sábado.

Além de Carl, a banda de Tom Morello é formada por David Gibbs (baixo) e Eric Gardner (bateria).

Baixista do grupo do guitarrista Steve Vai, Philip Bynoe também conta com conhecidos do line-up do Best of Blues and Rock. Ele foi apresentado pelo guitarrista Nuno Bettencourt, do Extreme, para Mike Mangini (Dream Theater). Juntos tocaram na Rick Berlin Band, e foi Mangini que, anos depois, conseguiu uma audição para Philip com Steve Vai.

Também fazem parte da banda de Steve Vai o guitarrista Dante Frisiello, que trocou a vida de advogado pela de músico, e o baterista Jeremy Colson, com quem Vai toca há 25 anos.

A história de Steve Vai com o Extreme ainda soma outro assunto em comum. Ele e o guitarrista Nuno Bettencourt participam do grupo de guitarras Generation Axe, que conta ainda com Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde e Tosin Abasi.

Estão confirmados também para a edição de 10 anos do Best of Blues and Rock o lendário guitarrista Buddy Guy, o duo Goo Goo Dolls e a The Nu Blu Band, além dos artistas nacionais Day Limns, Artur Menezes, Nanda Moura e as bandas Ira!, DeadFish e Malvada.

Os ingressos do festival podem ser adquiridos a partir de R? 450,00 com parcelamento em até 10 vezes pelo site da Eventim ou na bilheteria do Estádio do Morumbi (nesse último, sem taxa de conveniência). Os fãs contam com a opção Combo Promocional, que dá direito a assistir aos três dias do festival. Também está disponível para todo o público a Entrada Social, mediante a entrega de um agasalho na entrada do evento, destinado à Instituição Cruz Vermelha de São Paulo.

Confira abaixo as atrações confirmadas em cada dia do festival:

2 DE JUNHO (sexta)

Tom Morello

Extreme

Malvada

Nanda Moura

3 DE JUNHO (sábado)

Buddy Guy — Damn Right Farewell Tour (turnê de despedida)

Steve Vai

The Nu Blu Band

Artur Menezes

Dead Fish

4 DE JUNHO (domingo)

Tom Morello

Buddy Guy — Damn Right Farewell Tour (turnê de despedida)

Goo Goo Dolls

Ira!

Day Limns

SERVIÇO:

Best of Blues and Rock 10 anos

Data: Dias 2, 3 e 4 de junho de 2023

Local: Plateia externa do Auditório Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral -Ibirapuera – São Paulo

Classificação: 16 anos (menores podem comparecer acompanhados de responsável legal)

Ingressos: a partir de R? 450,00 (meia-entrada)

Vendas online: Link

Bilheteria oficial SP — sem taxa de conveniência

Estádio do Morumbi — Bilheteria 05 (próximo ao portão 15)

Avenida Giovanni Gronchi, 1866– Morumbi — São Paulo — SP –05651-001

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h–Não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Parcelamento em até 10x nos cartões Visa, MasterCard, American Express e ELO.

Realização: Dançar Marketing

Importante: adquira seus ingressos na plataforma oficial. A Dançar Marketing e a Eventim não se responsabilizam por ingressos adquiridos em plataformas não oficiais de vendas.