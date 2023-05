Empresário de Guarulhos participa da 3ª temporada de Casamento às Cegas

A terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil estreia em 7 de junho, na Netflix, e terá a participação do empresário e escritor de Guarulhos, Jarbas Andrade, de 31 anos.

Nesta quarta-feira (10) a plataforma de streaming revelou um trailer oficial do reality show. O vídeo adianta um pouco das declarações e paixões, mas também do climão, intrigas e triângulos amorosos que envolvem os participantes dos novos episódios. Camila Queiroz e Klebber Toledo voltam para comandar o programa, que segue as mesmas regras das últimas edições: homens e mulheres se conhecem sem nenhum contato visual, por meio de cabines.

A seguir, conheça os 10 participantes:

Karen Bacic – 33 anos – Advogada – Santos/SP

Ela é mulher decidida, difícil de lidar, é pura emoção. Se apaixona muito fácil e já se imagina morando juntos, casamento e filhos. Está sempre rodeada de amigos e não perde uma festa nos finais de semana.

Daniela Silva – 36 anos – Empresária – São Paulo/SP

Uma mulher que se acha muito atraente. Na paquera, prefere ser conquistada. Evita se relacionar com homens com filhos e mais novos que ela. Quando o assunto é relacionamento, seu maior problema é encontrar homens que tenham as mesmas perspectivas de futuro que ela.

Maria Carolina Caporusso – 29 anos – Empresária – Ribeirão Preto/SP

Maria se considera comunicativa e engraçada, mas apesar de ser segura de si, é bem chorona quando toca em assuntos sérios. Se apaixona no primeiro date e é daquelas que ao mesmo tempo em que já idealiza seu casamento, acaba tendo medo de se envolver demais.

Ágata Moura – 31 anos – Publicitária – Sapopemba/SP

Se considera a mais romântica das românticas. Não acreditava que relacionamento poderia acontecer por aplicativos ou reality show. Mas depois de muitas histórias frustradas, abriu os olhos para descobrir outras formas de amar.

Bianca Sessa – 29 anos – Nutricionista – Santos/SP

É uma mulher comunicativa, ama conversar e tem facilidade em conhecer novas pessoas. Do signo de áries e muita personalidade envolvida. É mãe. Sonha em se casar desde menina, e espera estar de branco no altar pronta para dizer sim ao homem ideal.

Daniel Manzoni – 31 anos – Engenheiro de Produção – São Bernardo do Campo/SP

Daniel é famoso por ser o garanhão do rolê. É um rapaz que chama atenção das mulheres por onde passa e sua agenda de “contatinhos” está sempre cheia. Apesar de ser um homem com autoestima elevada e fã de sertanejo, ele garante que está na hora de mudar de vida e sossegar com sua futura esposa.

Renan Justino – 30 anos – Fisioterapeuta – Santos/SP

Um cara alegre, comunicativo e pra cima. Tem seus pais como grande exemplo de família e relacionamento duradouro. Renan sonha em ter uma relação igual a de seus pais, saudável, verdadeira e eterna.

Valmir Reis – 34 anos – Diretor Comercial – São Paulo/SP

Têm um jeito extremamente descontraído e brincalhão, mas nem sempre o bom humor aparece nos momentos certos. Nas relações, é intenso, atencioso e gosta de tratar bem a parceira. Já na paquera, costuma ser camisa 10, quando gosta de alguém não se acanha e parte para o ataque.

Jarbas Andrade – 31 anos – Empresário – Guarulhos/SP

Solteiro, faz o estilo romântico à moda antiga. Gosta de se entregar e acaba se envolvendo até mais do que deveria. Tem uma filha.

Menandro Rosa – 31 anos – Empresário Lojista – São Paulo/SP

Um cara focado, que luta e vai atrás dos seus objetivos. Não tem medo de trabalho e está sempre se desafiando. Carinhoso, parceiro, amigo, leal, carismático, honesto, generoso e bastante família, ele diz que seu maior defeito é ser meio cabeça dura e não aceitar algumas coisas se não tiver 100% de certeza.

A seguir, assista ao trailer oficial da nova temporada: