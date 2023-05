Exposição da DreamWorks chega a SP

Vista por 3.5 milhões de pessoas, essa é uma das exposições mais visitadas no mundo, “DreamWorks Animation: A Exposição. Uma Jornada do Esboço à Tela”, foi eleita a mais popular e visitada exposição em 2019, chegará ao Espaço DOM Cultural, no Shopping Cidade São Paulo, a partir do dia 20 de maio. Criado pela ACMI em parceria com a DreamWorks Animation, realização da Colecta Produções e da Rua 34 em aliança com o DOM Cultural e promovido pela Fever, esta exposição celebra os mais de 25 anos de um dos mais aclamados estúdios de animação do mundo.

Apresentada em 1000 m², a exposição está dividida em 4 partes (Personagem, História, Mundo e Sala de Desenho), oferecendo uma oportunidade única de conhecer os processos criativos por trás de algumas das produções mais queridas da DreamWorks Animation, como Shrek, Madagáscar, Kung Fu Panda, Como Treinar seu Dragão, Trolls e muitos outros sucessos.

Os visitantes poderão ver mais de 400 objetos e adereços originais do estúdio DreamWorks Animation, incluindo obras de arte emolduradas, modelos de personagens 3D exclusivos, modelos em grande escala, livros de música, gráficos de parede e outros materiais nunca vistos. Também poderão experimentar o Face Poser, uma atração interativa na área Personagem, onde os visitantes conseguirão manipular as características faciais de seu personagem favorito da DreamWorks Animation e assistir a entrevistas de bastidores com artistas de estúdio e cineastas gravadas especialmente para esta exposição.

Outras experiências poderão ser vividas no espaço História, parte da exposição que aborda como a inspiração original se transforma em uma narrativa de longa-metragem. Nela os visitantes encontram um enorme storyboard digital e vão poder assistir o cineasta Conrad Vernon explicar passo a passo a construção e decisões feitas para a famosa cena de interrogação do personagem Gingy do Shrek.

Em Mundo, a maior seção da exibição, destacam-se os mundos distintos, verossímeis e únicos criados em cada filme da DreamWorks Animation. A ala explora o trabalho colaborativo de diretores, designers de produção e artistas conceituais na criação de ambientes fantásticos, autênticos e verossímeis. Um destaque da exposição é a atração Voo do dragão, uma projeção de 180 graus, arrepiante e criada especialmente para a exibição, que permite que os visitantes sobrevoem a Ilha Berk e experimentem como é voar nas costas do dragão Banguela do filme Como Treinar o Seu Dragão.

Já na Sala de Desenho os visitantes terão a oportunidade única de criar sua própria animação usando uma versão personalizada da ferramenta de desenho digital usada pelos animadores da DreamWorks. Os visitantes também poderão adquirir itens originais da DreamWorks Animation na loja oficial localizada na entrada da exposição.

“A DreamWorks Animation tem uma história rica na apresentação de filmes de animação e séries de televisão que apresentam personagens inesquecíveis e algumas das histórias mais amadas do mundo. Esta exposição mostra como essas criações fantásticas são produzidas, cobrindo todos os aspectos, desde a imaginação dos personagens até a formulação da história, até o desenvolvimento dos mundos incríveis em que são ambientados. Somos gratos à ACMI e à Rua 34 por trazer esta maravilhosa exposição de volta ao Brasil”, disse Michael Silver, presidente de UPR de negócios globais.

A exposição “DreamWorks Animation: A Exposição. Uma Jornada do Esboço à Tela” acontecerá a partir do dia 20 de maio no Espaço DOM Cultural no Shopping Cidade São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pela plataforma Fever.

A exposição inaugura também o novo espaço de eventos do Shopping Cidade São Paulo, com uma área de mais de 1.000 m². A sala receberá produções culturais, eventos, shows e outras atividades culturais e de entretenimento.

SERVIÇO:

“DreamWorks Animation: A Exposição. Uma Jornada do Esboço à Tela”

SÃO PAULO

Data: Início dia 20 de maio de 2023

Local: Espaço DOM Cultural – Shopping Cidade São Paulo

Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01310-100

Horário: das 10h às 22h, de terça a domingo

Classificação: livre

Ingressos on-line: ingressos à partir de R$55,00 pelo site https://ceaf-dreamworks-dev.netlify.app/sao-paulo/

Chapelaria: obrigatória para mochilas, bolsas e sacolas maiores de 30cm x 30cm – R$ 10,00