Prefeitura inicia o recapeamento de toda a extensão da avenida Tiradentes

A Prefeitura de Guarulhos iniciou as obras de recapeamento, recuperação de pavimento asfáltico, construção e recomposição de guias, sarjetas e passeio com acessibilidade de toda a extensão da avenida Tiradentes.

O recape começou pelo cruzamento com a avenida Otávio Braga de Mesquita, seguiu no sentido da rodovia Presidente Dutra e, no momento, está na altura da avenida José Antônio Zeraibe. A obra irá até a praça IV Centenário e será realizada nos dois sentidos.

Os trabalhos são gerenciados pela Secretaria de Obras e acontecem no período diurno para a readequação de guias e sarjetas e à noite para o recape. A decisão se justifica pela importância da avenida Tiradentes na fluidez do tráfego de veículos na cidade.

Programa Novo Asfalto

As obras na avenida Tiradentes fazem parte do programa Novo Asfalto, uma força-tarefa gerenciada pela Pasta de Obras após a assinatura de convênios que possibilitaram o investimento na infraestrutura do município.

Como parte do programa, já foram finalizadas obras nas avenidas Santos Dumont e Novo Brasil, em Cumbica, na avenida Manoel Isidoro Martins, em Cidade Martins, na rua Geraldo Alves Celestino, no Parque Cecap, e na avenida Bom Jesus da Lapa, na Vila Nova Bonsucesso, entre outras vias.