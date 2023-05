Quais são os cuidados com o carro indispensáveis?

Ter um carro é a realização de um sonho para muitos motoristas. Além de toda a felicidade em sair pilotando, existem também alguns cuidados básicos que precisam ser tomados para manter o bom funcionamento do veículo.

Para ajudar os motoristas, o HOJE separou algumas dicas e recomendações para facilitar o dia a dia nos cuidados com o automóvel.

Realizar periodicamente uma manutenção preventiva é o principal para manter a conservação do veículo e prolongar a vida útil dos seus componentes. A manutenção também garante uma segurança maior para o condutor.

No entanto, os cuidados não podem ser resumidos apenas aos sistemas mecânicos. É preciso também zelar pela conservação de outras partes do carro, como pintura, pneus, sistemas de freio, estofamento, lanternas e sinalizadores. Nesse momento é sempre importante utilizar peças de qualidade nas revisões do veículo.

Tenha atenção também com os locais escolhidos para que sejam realizados os serviços necessários com profissionais experientes e qualificados. Agindo assim é possível aumentar a vida útil do automóvel, diminuir as dores de cabeça com problemas inesperados e evitar gastos desnecessários com reparações.