Douglas Nobre convida Ana Cañas, Day Limns e MC Soffia ao palco do Teatro Adamastor

De Cara com Douglas Nobre ao Vivo, primeira edição do talk show do cantor Douglas Nobre, chega a Guarulhos na próxima quarta-feira (17), às 20h30, no Teatro Adamastor. Ana Canãs, Day Limns e MC Soffia são as convidadas que dividem o palco com o apresentador. A entrada é um 1 kg de alimento não perecível, que deve ser trocado pelo ingresso na bilheteria do teatro a partir das 19h na data do evento. Os itens arrecadados serão enviados ao Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos.

O talk show foi lançado em 2017 no YouTube com entrevistas de Cássia Kis e Dira Paes. Desde então o canal passa de cem episódios lançados com diversos nomes de peso, dentre eles Lima Duarte, Ísis Valverde, Camila Morgado, Murilo Benício, Elza Soares, Leandra Leal, Maísa Silva, Vera Holtz, Danielle Winits, Zélia Duncan, Sandra de Sá, Rodrigo Lombardi, Sérgio Mamberti, Danton Mello, Whindersson Nunes, Maitê Proença, Juliana Paes, Vera Fischer, Cleo, Gloria Pires, Cauã Reymond, Letícia Colin, Bárbara Paz, Marcos Pasquim, Marcelo Adnet, Giovanna Lancellotti, Marieta Severo e Herson Capri, além de nomes internacionais como Karol G e Natti Natasha e atores americanos das séries da Netflix The 100 e The Originals.

Durante a pandemia o talk show tornou-se um grande sucesso após uma versão online somente com artistas internacionais. Passaram, pelo programa de Douglas Nobre, Nisa Sofiya (atriz turca, protagonista do filme O Milagre da Cela 7), Christian Chávez, Angélica Vale, Maria Chacon, Andy Zuno, Cecilia Krull, Jorge Blanco, Ninel Conde, Fanny Lu, Yankel Stevan, Juan Solo, Andrés Baida, Luis Curiel, Arap Bathke, Lalo Brito, Facundo Gambandé, Julia Arguelles, Jack Duarte, Zoraida Gómez, totalizando mais de 750 mil espectadores em todas as transmissões.

Fazer uma edição aberta ao público era um sonho antigo de Nobre. “Planejo e faço reuniões desde agosto do ano passado para que esse projeto pudesse sair do papel. Estou muito ansioso para esse dia, receber as pessoas na plateia, poder olhar e trocar ideias com cada um. Será um momento enriquecedor junto com Ana, Day e Soffia”, afirmou o artista.

De Cara com Douglas Nobre Ao Vivo conta com o apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos, por meio do programa Mais Futuro.

O Teatro Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.