Estudante de Guarulhos conquista segundo lugar da etapa nacional do Concurso Internacional de Redação de Cartas

Em carta endereçada ao Papai Noel, o estudante César Augusto Lonel de Carvalho, de 14 anos, conquistou o segundo lugar na etapa nacional da 52ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado pelos Correios.

O tema proposto na edição de 2023 foi: “Imagine que você é um super-herói e sua missão é tornar todas as estradas do mundo mais seguras para as crianças. Escreva uma carta para alguém explicando quais superpoderes você precisaria para cumprir sua missão”. Então, o estudante, matriculado no 9º ano do Colégio Pathernon, deu voz a um personagem de nove anos de Maranguape (CE), para falar sobre poderes que cuidem da infância e do trânsito:

“Para o mundo ser mais feliz, desejo o poder da responsabilidade, tornando todos os adultos conscientes, zelando pelas crianças, cuidando bem das estradas, não roubando, batendo ou abusando de ninguém. Tudo isso para que mais nenhum menor tenha o destino do Chico e nenhum companheiro viva a saudade que vivo. Às vezes, gostaria de mandar uma última mensagem, então Papai Noel, se o senhor encontrar meu amigo enquanto voa pelos céus, leia este verso a ele:

“Chico, meu irmão, meu amigo

Sabe aquela estrada?

Agora não tem mais perigo

Construí uma ponte encantada

E diferente do tempo antigo

Ninguém mais cai na emboscada”.

O aluno e a escola receberão premiações no valor de R$ 8 mil e 8,5 mil, respectivamente, além de troféu e certificado.

O objetivo do concurso é melhorar a alfabetização de jovens por meio da redação de cartas, incentivando a expressão da criatividade e o aprimoramento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes.

Promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, o concurso acontece em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa – fase internacional – é realizada pela UPU.

Por meio desta ação, os Correios reforçam o importante papel de sua responsabilidade social. Os resultados da realização do concurso nos últimos 51 anos são bastante expressivos no cenário internacional. Desta forma, além de fomentar a educação no contexto nacional, a empresa também tem contribuído para alavancar, no campo educacional, a representatividade do país em esfera global.



A etapa nacional do Concurso Internacional de Redação de Cartas foi vencida pela estudante Edinayana Costa Sarmento, de Monte Alegre (PA), aluna de 15 anos do Colégio Estadual de Ensino Médio Presidente Fernando Henrique que representará o Brasil na etapa internacional do concurso.



O terceiro colocado nacional foi Matheus de Miranda dos Santos, de 15 anos, do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do RJ, do Rio de janeiro (RJ).



Todos os resultados da fase nacional e estadual já estão publicados no site dos Correios.