Latam faz flashmob em voo para Guarulhos com uma das atrações do The Town 2023

A Latam realizou nesta quarta-feira (10) um flashmob durante voo especial da primeira das três aeronaves com adesivagem em homenagem ao The Town 2023. Companhia aérea oficial do maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, a Latam surpreendeu os passageiros do voo LA4505 (Rio de Janeiro/Santos Dumont-São Paulo/Guarulhos) com a apresentação a bordo da Orquestra Sinfônica Heliópolis, fones de ouvido de presente e o sorteio de um par de ingressos para o The Town 2023, que já tem os dias 3, 9 e 10 de setembro esgotados.

A bordo do voo que decolou da capital carioca, foi executada a música tema do festival, além dos hits das principais atrações do The Town, aguardado para setembro deste ano. Para encerrar em grande estilo, outros membros da Orquestra Sinfônica Heliópolis finalizaram a apresentação a todos os passageiros após o desembarque no aeroporto de Guarulhos. Um dos principais grupos sinfônicos jovens do Brasil é uma das atrações confirmadas para o festival em uma apresentação inédita junto ao Racionais MC’s, no dia 2 de setembro, no Palco The One. A orquestra é também a primeira no mundo proveniente de uma favela.

Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, comenta que “este foi um voo muito especial. É importante conectar a nossa marca com os passageiros por meio da música, ainda mais com uma das maiores orquestras do mundo, nascida no Brasil. Ficamos honrados em transformar o nosso avião e o nosso maior hub em palco para esse talento incrível. Isso é voar sem fronteiras”.

Renata Guaraná, diretora de parcerias da Rock World – empresa responsável pelo The Town e Rock in Rio, comentou sobre a parceria: “O The Town e a Latam prezam pela experiência do público. Queremos ao nosso lado uma empresa que compartilhe da mesma visão, que proporciona momentos inesquecíveis aos seus passageiros, assim como nós com certeza iremos ficar na memória afetiva das 500 mil pessoas que estarão na Cidade da Música”.

A Latam Brasil é a companhia aérea oficial do The Town 2023 e adota o conceito “A Música Te Faz Viajar Sem Fronteiras”, que adapta a sua assinatura de marca (“Sem Fronteiras”) ao ambiente musical. Em 2022, vale lembrar, a companhia também foi a aérea oficial do Rock in Rio Brasil.

No Brasil, a assinatura “Sem Fronteiras” da Latam foi lançada em 2022 para registrar o seu novo momento e firmar mais um dos seus compromissos com os países onde atua, empoderando o cliente para que ele vá além e sempre ultrapasse as suas fronteiras. Neste sentido, a Latam tem buscado construir uma relação mais próxima e empática com os seus passageiros, além de fortalecer o seu compromisso com o Brasil.

A primeira edição do The Town será realizada ao longo de cinco dias em dois finais de semana distintos de setembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. Contará com mais de 235 horas de música e shows simultâneos em grandes espaços de cenografia temática, totalmente inspirados nos ícones da arquitetura paulistana. A ideia é englobar a pluralidade multicultural de ritmos presentes em cada canto da cidade de São Paulo.

O Latam Pass, vale reforçar, dará 10 mil pontos para o cliente que voar de LATAM para o The Town 2023, em São Paulo. A bonificação especial do programa de fidelidade da Latam será concedida a todos que voarem com a companhia aérea durante os dias 28 de agosto e 10 de setembro de 2023 e será creditada mediante a apresentação no estande da marca no The Town 2023 de comprovante de compra em latam.com.