Pousada Maeda realizará o tradicional arraiá

Fogueira, bandeirinhas, quadrilha, música, trajes caipiras, comidas típicas e todo aquele clima gostoso que faz parte das festas de São João. Tudo isso faz parte do Arraiá da Pousada Maeda, evento já tradicional, realizado sempre entre os meses de junho e julho, e que atrai visitantes de diversas regiões. Neste ano, a festa irá acontecer nos dias 10 e 17 de junho e 1, 8, 22 e 29 de julho.

O arraiá é um evento exclusivo para hóspedes da Pousada Maeda, que sempre prestigiam e aguardam ansiosamente pela data. A pousada, que fica instalada no complexo do Parque Maeda, um dos mais conhecidos do interior do Estado, conta com apartamentos e chalés, que acomodam desde casais até famílias de sete pessoas. “A expectativa é grande para receber os visitantes e turistas de diversas regiões, que vêm para curtir o arraiá e aproveitar a beleza natural da pousada. O evento será uma oportunidade ótima para vivenciar as tradições da festa em um ambiente com ótima estrutura”, afirma Henrique Maeda, um dos administradores do Parque Maeda.

As reservas para os dias de arraiá já estão liberadas e podem ser feitas através do site ou pelo telefone (11) 2118-6262.