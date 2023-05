‘Disney On Ice’ chega a SP

Coloque suas orelhas do Mickey e prepare-se para uma celebração mundial, pois o “Disney On Ice 100 Anos de Emoção” está chegando a São Paulo dia 31 de maio no Ginásio Ibirapuera. Produzido pela Feld Entertainment Inc., esta produção vai inspirar as famílias a criarem memórias que serão lembradas para sempre.

Mickey Mouse está acompanhado de Minnie Mouse, Pato Donald e Pateta em uma jornada para descobrir sua memória favorita de todos os tempos. Usando o “Mouse Pad” do Mickey, os apresentadores incentivam os fãs a participarem do show e ajudar a turma a se aventurar pelas histórias da Disney, compartilhando momentos memoráveis de suas histórias favoritas. Ao longo do caminho, as famílias vão viajar para uma vibrante cidade nas montanhas da Colômbia, onde vão conhecer Mirabel e sua extraordinária família, que moram em uma casita mágica em um lugar encantado chamado ENCANTO. Navegue com Moana enquanto ela exibe coragem para salvar sua ilha em uma aventura em alto-mar com o semideus Maui.

Viaje para o mundo gelado de Arendelle, onde as irmãs Anna e Elsa descobrem que o amor verdadeiro é a magia mais poderosa de todas, e experimente a mágica inexplicável de Fantasia, enquanto um aprendiz de feiticeiro faz vassouras ganharem vida. Viva a sua história ao lado das Princesas da Disney enquanto elas usam perseverança, determinação e trabalho para inspirar Mickey e crianças ao redor do mundo a compartilharem suas memórias favoritas da Disney. Continue nadando com Dory, Nemo, Marlin e o novo amigo Hank de Procurando Dory, e celebre a verdadeira amizade com Buzz Lightyear, Woody e a turma de Toy Story.

Todo o encanto da Disney está mais perto do que nunca com a chegada de “Disney On Ice apresenta 100 Anos de Emoção” a São Paulo.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS

Através do Clube Opus, um clube de vantagens exclusivas válido para eventos produzidos pela Opus Entretenimento em diferentes estados do Brasil, você obtém benefícios que irão expandir sua experiência. Recheado de vantagens, o sócio pode obter desconto em ingressos, entrada preferencial, ações promocionais e muito mais! Seja um sócio e aproveite os benefícios para Disney On Ice 100 Anos de Emoção.

Saiba mais em clubeopus.com

São Paulo

ONDE: GINÁSIO IBIRAPUERA

QUANDO: 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO

INGRESSOS: disneyonice.uhuu.com