Festival Sabores da Montanha proporcionará experiências gastronômicas para turistas na temporada de inverno

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que será realizado entre os dias 2 de junho e 30 de julho em 27 municípios dos estados de São Paulo e Minas Gerais, proporcionará aos turistas que visitarão a Serra da Mantiqueira uma verdadeira imersão no mundo gastronômico.

O evento também será uma opção adicional de entretenimento durante a temporada de inverno, época em que milhares de turistas de todo o país visitam a região em busca de merecidas férias, do clima frio típico da estação, muita natureza e, claro, boa gastronomia.

No total, 66 estabelecimentos participarão do evento, entre restaurantes, hamburguerias, pizzarias, cervejarias artesanais, cafeterias, docerias, pastelarias, foodtrucks, sorveterias, vinícolas e até pousadas com pegada gastronômica.

Os estabelecimentos estão situados em 27 municípios da Serra da Mantiqueira paulista, Serra da Bocaina, Vale Histórico e Sul de Minas Gerais. O estado de São Paulo tem 10 cidades participando com 23 restaurantes, enquanto Minas Gerais possui 17 cidades e 43 estabelecimentos inscritos.

A relação de todos os participantes do festival pode ser acessada pelo site oficial do evento: https://saboresdamontanha.com.br no menu “participantes do festival”. Nele o público poderá conferir as fotos dos pratos, ficha técnica, ingredientes e informações de contatos.

Opções para todos os gostos

De pastelaria a vinícolas premium, o Festival tem opções para todos os bolsos e gostos e ocorrerá simultaneamente entre os restaurantes, ou seja, não haverá venda de pratos em praça pública. O formato evita a produção de lixo plástico, como pratos, copos e talheres; e mantém a segurança alimentar. Além disso, o público terá à disposição os estacionamentos e banheiros dos estabelecimentos, com mais conforto e comodidade.

Os restaurantes capricharam nos pratos que participarão do festival. Muitos inscreveram receitas típicas caipiras e mineiras, enquanto outros preferiram apostar em gastronomia contemporânea. Alguns deles criaram pratos típicos da estação, como massas e queijos e utilizaram insumos típicos da estação, como o pinhão.

O restaurante do Secreto Luxury Boutique Hotel, de Campos do Jordão (SP), especializado em cozinha regional e internacional, é um dos estabelecimentos que utilizaram o pinhão em sua receita. O Risoto Serrano é preparado com a iguaria, além de Queijo Jordão ao crispy e presunto serrano.

Para produzí-lo, o Chef Luciano Toledo utilizou 200g de arroz arbóreo, 150g de pinhão, 100g de Queijo Jordão, 120g de presunto serrano, 400ml de caldo de legumes frescos, sal e pimenta a gosto. O resultado é um prato leve, saboroso e que combina com alguns rótulos de vinhos que a casa disponibiliza.

Massas e carnes são pratos muito pedidos durante o inverno na maioria dos restaurantes situados em regiões serranas. Mas o Óikí Cafés Especiais, de Itajubá (MG), decidiu unir o útil ao agradável. Criou para o Festival o Fettuccine ao molho de queijos da Mantiqueira com filet mignon.

O prato é uma massa artesanal preparada com os queijos Gruyére e Emmental do Laticínio Cruzília, tomates em cubos e orégano fresco, acompanhado de tiras de filet mignon e cobertas com queijo parmesão D´Alagoa.

A Chef Carol Resck acrescentou ao prato, como ingredientes, além da massa artesanal e os dois tipos de queijos, um creme de leite fresco, vinho branco, noz moscada, manteiga, pimenta do reino, orégano fresco e tomate. A combinação da massa fresca com o filet mignon, aliada ao creme e os demais insumos, tornaram o prato irresistível.

Pão Vulcão e carne na cerveja

Os pratos típicos caipiras também foram escolhidos por alguns dos restaurantes participantes do festival como forma de valorizar a gastronomia típica da região, homenagear os antepassados e manter viva a tradição de uma boa comida mineira. Um deles é o Restaurante do Chico, de São Lourenço (MG), que entrará no festival com a Galinhada da Vila.

Em uma só panela, o prato é preparado com caldo de frango caipira, pedaços de frango, legumes e muito tempero. Apesar de ser um prato simples, é extremamente saboroso e a autora da receita, Natália Clarice Teresa, ainda acrescentou outras iguarias típicas caipiras: o tutu de feijão com couve, torresmo e vinagrete.

E o velho e bom queijo mineiro é, mais uma vez, o protagonista de mais uma delícia que estará no Festival, O Pão Vulcão, do Mirante da Serra dos Lima, de Andradas (MG), é preparado artesanalmente no formato redondo e sem o miolo. No lugar onde seria o miolo, o Pão Vulcão recebeu um interessante recheio de queijo minas derretido, calabresa artesanal e bacon.

No entorno do Pão Vulcão, que leva este nome pelo fato da cidade de Andradas estar situada em uma região de origem vulcânica, tiras de contra filet e torradas finalizam essa gostosura feita pela Paula Cezarani e Adriana Betti, que já é sucesso da casa.

Se o pão com queijo, calabresa e bacon é uma combinação deliciosa, imagine carne de vaca marinada na cerveja? Essa é a receita do Empório CB – Cervejaria e Grill, uma cervejaria que também é especializada em carnes, de Espírito Santo do Pinhal (SP), que criou a divertida Costelipa, que é a costela de vaca defumada e marinada com cerveja IPA, reduzida no molho de carne lúpulado.

A Costelipa ainda vem com purê de mandioquinha, salsa com queijo e farofa de alho poró. Armando Bacchi, que criou essa combinação diferenciada, acrescentou à receita a manteiga, o leite, creme de leite, queijos muçarela e parmesão, sal, pimenta do reino, alho, cebola, salsinha, cebolinha e farinha mandioca.

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha tem patrocínio da Azul Pagamentos e Revista Travel for Life, com apoio institucional do Portal Hora Campinas, Portal Turismo Sul de Minas e Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas (MG).

Grupo Sabores

A Sabores da Montanha, organizadora do festival, pertence ao Grupo Sabores, uma associação formada por empresários do setor gastronômico que objetiva a divulgação e valorização da gastronomia típica da Serra da Mantiqueira.

O grupo também gerencia a Sabores da Serra Gaúcha, Sabores da Praia, que reúne os quatro municípios do litoral norte de São Paulo (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba), além da Sabores Rio, que contempla a cidade do Rio de Janeiro e os municípios litorâneos do estado.

CONHEÇA TODOS OS RESTAURANTES PARTICIPANTES

SÃO PAULO

Bananal: B de Bocaina, Habeas Corpus, Vale das Cachoeiras, Fazenda Mangueira e Santa Prosa

Campos do Jordão: Secreto Luxury

Cunha: Espaço Drão Restaurante e Ateliê, Kallas da Serra, Bethlehem, Restaurante do Gnomo

Espírito Santo do Pinhal: Empório Bacchi, Vinícola Guaspari

Queluz: Queijaria Santa Vitória

Santo Antônio do Pinhal: Pousada Quatro Estações

São Bento do Sapucaí: Vinícola Santa Maria

São Francisco Xavier: Destilaria Alquimistas da Serra, João de Barro Restaurante, Quintal da Prosa, BrewPub SP-50-BIER, Villa K2

São José do Barreiro: Rancho Gastronomia

Silveiras: Trempe Restaurante

MINAS GERAIS

Andradas: Casa Geraldo, Don Fonseca Burger & Grill, Minas Coffee Cafeteria, Pizzaria Tradicionalle, Soberano Steak House, Taverna Restaurante, General Beer, Pastelaria Mercadão, Casa do Vinho, Restaurante Rio Branco, Café e Confeitaria Braga, Mirante da Serra dos Lima

Bom Jardim de Minas: Rancho Mineiro

Cambuí: Empório Portão de Cambuí, Pizzaria Nápoles

Caxambu: Embrasa, Boi Ralado

Cristina: Vendinha Cafeteria e Gastrobar

Extrema: Tulha da Serra

Gonçalves: Flor de Zucca, Fogo Aberto Restaurante, Odara Cervejaria, Restaurante Vitória, Maison Pio

Itajubá: The Gustta Foodtruck, Óikí Cafés Especiais

Itamonte: Encantamonte, Bela Serra

Itapeva: Bento´s Head Pub

Maria da Fé: Fazenda Maria da Fé, Pizzaria Casa Rosada, Fazenda Santa Helena

Monte Verde: BBQRoad Burguer e Osteria La Pianta

Passa Vinte: Pousada Caminho dos Ipês

Piranguinho: Pizzaria do Filipe

Poços de Caldas: Charcutaria Caldense, Porcaria e Choperia, Ziel Cervejaria, We Fratelli Cafés e Sorvetes

Santa Rita do Sapucaí: The Town Bar e Café

São Lourenço: Restaurante do Chico

São Thomé das Letras: Jardim Secreto

SERVIÇO | 1º FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA MONTANHA

Início: 2 de junho de 2023

Término: 30 de julho de 2023

Informações: (11) 9-5435-3665

www.saboresdamontanha.com.br | @saboresdamontanha_br