Guias de Rotas Turísticas revelam as belezas do estado de São Paulo

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (SETUR-SP), lançou recentemente, em seu portal, o “Guia de Rotas Turísticas”, com 13 roteiros disponíveis no estado para viajantes nacionais e estrangeiro. Em português, inglês e espanhol, o guia contém descrição e mapa de cada um deles.

O guia traz o que há de melhor de cada região e ajuda o turista a descobrir um pouco mais sobre a cultura, a gastronomia e a natureza de São Paulo, como por exemplo, as atrações do Vale do Ribeira, com suas restingas e manguezais, cavernas e culinária regional.

“São Paulo tem opções de turismo para agradar todos os públicos. É um lugar com muita cultura, gastronomia e paisagens incríveis; além de atrativos de qualidades, ótimas estradas e conectividade aérea. Muito além dos negócios, nosso estado tem no lazer um potencial muito grande”, afirma o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

De acordo com um levantamento realizado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), o turismo cresceu em todo o país. Foram cerca de 8,4 milhões de passageiros em 2022 que viajaram por meio de operadoras de viagem, sendo o maior número até hoje. As empresas também tiveram um aumento no faturamento, alcançando R$ 11,55 bilhões em vendas, 62,7% a mais que em 2021.

As regiões turistícas que compõe o guia; Vale do Ribeira; Mantiqueira Paulista; Litoral Norte; Capital e Entorno; Região de Campinas; Nascentes do Tietê e Vale do Paraíba; Região Central; Ribeirão Preto; Pontal do Paranapanema; Cânions Paulista, Veredas da Mata Atlântica e Angra Paulista; Circuito das Frutas e Roteiro dos Bandeirantes; Pantanal Paulista, Tietê Vivo, Maravilhas do rio Grande e Entre Rios; Lagos do Rio Grande, Águas Sertanejas e Distritos Turísticos de Olímpia.

Conheça mais sobre as regiões:

Vale do Ribeira

O Vale do Ribeira abriga um patrimônio que conta a história do Brasil com o maior casario colonial preservado do Estado de São Paulo. Entre seus parques e reservas naturais de Mata Atlântica estão mais de 10 mil espécies entre fauna e flora declaradas pela Unesco como reserva da biosfera por sua diversidade. O local conta com uma das áreas de beleza natural mais exuberantes do Estado.

Mantiqueira Paulista

A Serra da Mantiqueira é uma cadeia de serras, rica em belezas naturais localizada entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, no sudeste do país. Com mais de 500 km de extensão, a região é composta por áreas de proteção ambiental, florestas da Mata Atlântica, belas cachoeiras, rios, picos, serras e montes que se formaram, pelo menos, 60 milhões de anos atrás.

Litoral Norte

Uma região rica em praias, florestas, rios, cachoeiras e muitas outras paisagens naturais, além de muita história e gastronomia, constituindo assim o Circuito Litoral Norte de São Paulo. É formada pelas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.

Capital e Entorno

Cidade mais populosa de toda a América Latina e principal centro financeiro do país, São Paulo. Somente na capital paulista, vivem mais de 200 mil estrangeiros de 70 nacionalidades. São mais de 130 museus, de 110 espaços culturais, de 70 mil estabelecimentos entre bares e restaurantes, mais de 1.000 salas de cinema e 280 salas de teatro. A cidade é cortada por 89 estações de metrô e 94 estações de trem!

Região de Campinas

Campinas, Elias Fausto, Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara D´Oeste e Sumaré são as cidades que compõem a Região Turística Bem Viver. Maior cidade dessa região, Campinas tem os prazeres de cidade do interior com a comodidade da metrópole. A região conta com uma diversidade de experiências e a riqueza cultural que atravessa gerações.

Nascentes do Tietê e Vale do Paraíba

A escolha perfeita para quem procura por esportes radicais em plena natureza, boa comida regional, belos casarões históricos e festas religiosas. Quem aprecia frio ou calor, praias, trilhas, cachoeiras, rios, gastronomia variada, boas opções de hospedagem e experiências diferenciadas, encontram verdadeiros paraísos nessa região intimamente relacionada com o cultivo do café.

Região Central

Inúmeras cachoeiras tornam as cidades de Águas de São Pedro, Brotas, Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Limeira, Piracicaba, Santa Maria da Serra, São Pedro e Torrinha, como destinos incríveis para a prática de esportes e o turismo de aventura. Para quem busca a tranquilidade do interior, também é possível aproveitar a natureza exuberante dessas cidades, que oferecem excelente infraestrutura.

Ribeirão Preto

Uma das mais ricas regiões do estado, apresentando um alto padrão de vida como renda, longevidade e consumo. Uma região com uma mistura perfeita entre turismo e negócios, com feiras internacionais, pontos de visitação em área urbana, eventos culturais e gastronomia de nível internacional.

Pontal do Paranapanema

Localizado no extremo oeste do Estado de São Paulo, onde acontece o encontro dos rios Paraná e Paranapanema, que formam a tríplice divisa São Paulo/Paraná/Mato Grosso do Sul. Uma belíssima região rodeada por água, rica em flora, fauna e tranquilidade, permite muito divertimento para quem gosta de curtir a natureza. O turista encontra a Mata Atlântica, usinas, encontros de águas, praias fluviais, parques estaduais e grande biodiversidade entre as atrações, todas praticamente localizadas na fronteira com Mato Grosso do Sul e Paraná.

Cânions Paulista, Veredas da Mata Atlântica e Angra Paulista

Uma região interessante composta de trilheiros, do cicloturismo, além do turismo rural. Áreas de preservação ambiental, locais de raros espécimes da flora e da fauna, remanescentes da Mata Atlântica, montanhas, cachoeiras, represas e cânions.

Circuito das Frutas e Roteiro dos Bandeirantes

Um local com fazendas, que conta com uma produção frutífera e outras culturas exploradas no turismo rural, a tradição trazida com os imigrantes, que atravessa gerações. O cenário perfeito para os praticantes de esportes de aventura ou para quem quer apenas aproveitar momentos especiais em família em meio à natureza.

Pantanal Paulista, Tietê Vivo, Maravilhas do rio Grande e Entre Rios

Com cidades banhadas por dois importantes rios, Tietê e Paraná, a região possui grande variedade de peixes, fauna e flora semelhantes aos do Pantanal. Uma grande oferta de pesqueiros, diversas praias fluviais, gastronomia rica, diferenciada e boa infraestrutura de hospedagem.

Lagos do Rio Grande, Águas Sertanejas e Distritos Turísticos de Olímpia

A região tem em seu roteiro parques, praias, pesca, esportes náuticos, grandes áreas verdes, além da culinária típica do interior. As cidades são banhadas por rios importantes, com oferta de peixes e características de clima muito especiais. Com amplas áreas alagadas e natureza que beira a perfeição, a região é incrível para passear.