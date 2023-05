Playground no Macedo ganha brinquedos adaptados para crianças com deficiência

Acompanhado de alunos do 4º ano da EPG Crispiniano Soares, o prefeito de Guarulhos, Guti, entregou oficialmente nesta sexta-feira (12) brinquedos adaptados para crianças com deficiência, instalados no playground da praça ao lado do Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear), localizado entre as ruas Abílio Ramos e Claudino Barbosa, no Macedo. Os equipamentos também foram instalados nos CEUs Bonsucesso e Pimentas em razão da grande circulação de crianças com deficiência.

O conjunto de brinquedos inclui um carrossel adaptado, gira-gira com quatro lugares, um balanço vai e vem adaptado em nível e um balanço simples para cadeirante. Eles auxiliam no desenvolvimento cognitivo, criativo e social das crianças.

“A inclusão promovida pela Prefeitura não é apenas nas escolas municipais. Trabalhamos em equipamentos inclusivos na cidade toda e continuaremos nessa linha”, afirmou Guti.

A ação é fruto de um convênio entre a Secretaria de Direitos Humanos, a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão e o programa SP Sem Papel, da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “Os equipamentos que recebemos do governo estadual são continuação do trabalho da subsecretaria para que possamos oferecer uma melhor qualidade de vida às crianças, proporcionando lazer e bem-estar”, disse o secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum.

Já o subsecretário de Acessibilidade e Inclusão, Rubens Paulo, ressaltou alguns benefícios do playground acessível. “Brincar no parquinho é mais do que lazer e diversão. É a alegria da interação de crianças com e sem deficiência”, disse o gestor.

Participaram também da entrega do novo espaço inclusivo o secretário de Governo, Edmilson Americano, e o secretário de Educação, Alex Viterale.

Alegria para todos

Os estudantes do 4º ano da EPG Crispiniano Soares estrearam os brinquedos adaptados, que foram instalados junto de outros já existentes no parquinho. Ao experimentar os novos equipamentos, o aluno Pedro Henrique Emídio de Marcondes, de 11 anos, que é autista, estava feliz por brincar com a turma da classe no carrossel adaptado compartilhado com outros amigos.

Por sua vez, Esmery Victoria da Silva, de dez anos, que é cadeirante, usufruiu pela primeira vez de brinquedos adaptados. “Adorei o balanço vai e vem. No fim de semana quero voltar ao parquinho com meu pai e meus irmãos”, revelou a aluna, que é a mais velha de três filhos.

Manuela Camargo Soares, de nove anos, estava sentada no gira-gira ao lado de Esmey, sua colega de classe. Ela falou da alegria em poder compartilhar o espaço com todas as crianças da turma. “Parquinho é divertido demais. É muito legal que todos podem brincar”, disse Manuela.