Festival de Inverno de Guarulhos recebe propostas de parceria

O Bosque Maia receberá neste ano a primeira edição do Festival de Inverno de Guarulhos e, para isso, a Prefeitura abrirá processo seletivo para a realização do evento por meio de uma parceria com uma instituição privada. Os interessados em desenvolver o projeto deverão apresentar a documentação de credenciamento e o projeto, de acordo com o edital, no dia 12 de junho, às 10h, no Departamento de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

A parceria se traduzirá na execução do evento, não havendo repasse de recursos financeiros por parte do município, sendo a única contrapartida o uso de área pública para publicidade.

Propostas

As propostas deverão conter o projeto completo para o evento, contemplando desde a concepção e o planejamento até a sua execução integral, incluídos montagem, manutenção e desmontagem.

O projeto deverá incluir ainda a programação cultural e musical, além da oferta gastronômica por meio da instalação e do licenciamento de entre 15 e 20 veículos adaptados e/ou barracas de gastronomia, como montagem de praça de alimentação no local e oito barracas de artesanato.

O edital completo e seus anexos estão disponíveis no site http://licitacoes.guarulhos.sp.gov.br/todaslicitacoes.