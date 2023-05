Prefeitura realiza vistoria em centro municipal de reabilitação esportiva

Na última sexta-feira (12) o prefeito Guti realizou uma vistoria nas dependências do Centro Municipal de Medicina Desportiva e Reabilitação (CEMMDEROC) juntamente com o secretário de Esporte e Lazer, Adriano Gonçalves. O local passa por revitalização completa, com instalação de iluminação de LED, reforma e pintura dos prédios e da quadra e novos passeios. Em breve será instalada uma academia ao ar livre e brinquedos para as crianças.

Além disso, o local contará com mesas para a prática de jogos de tabuleiro e tênis de mesa, além de serem mantidas as atividades de fisioterapia e hidroginástica.

Guti falou sobre a revitalização, que era uma solicitação da população do local. “Temos muito para fazer neste centro de reabilitação ainda, mas a população já pode curtir bastante e aproveitar este espaço de lazer e esporte”.

O CEMMDEROC é formado por uma equipe interdisciplinar de serviços especializados que atende alunos e atletas que representam a cidade em diversas competições e eventos esportivos.