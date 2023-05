Governo de SP ensina sobre segurança no trânsito e uso de cadeirinhas para crianças

Mais de 40 mil alunos do estado de São Paulo já participaram da campanha “Maio Amarelo”, que ensina para crianças e adolescentes a importância da segurança no trânsito. O projeto “DER na Escola”, desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), foi intensificado neste mês dedicado à conscientização sobre o tema.

O número de acidentes fatais diminuiu cerca de 6% em março deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, passando de 410 em 2022 para 386 em 2023, segundo dados do Infosiga-SP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo). No trimestre, a redução foi de 0,37%.

Resultados como este mostram que é fundamental que crianças e adolescentes aprendam e se tornem agentes multiplicadores de boas práticas para um trânsito mais seguro.

Durante a campanha, os alunos aprendem que o uso adequado de equipamentos de segurança, como cinto e cadeirinha, são itens essenciais para o transporte infantil, e que a travessia segura de ruas e avenidas é uma das principais medidas de prevenção para os pedestres, entre outras medidas.

O conteúdo é preparado de maneira lúdica para estimular os participantes. Ao final, as crianças recebem um certificado e um almanaque com figurinhas para levar para a casa e compartilhar com a família.

O programa já atendeu mais de 40 mil alunos do ensino fundamental, com idades entre 6 e 12 anos, em 214 escolas. Neste mês, o projeto passa por escolas de cinco cidades: Suzano, Bragança Paulista, Bariri, Ibitinga e Itápolis.

O projeto “DER na Escola” é desenvolvido ao longo do ano pelo Departamento de Estradas de Rodagem, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Para levar o conteúdo às escolas municipais, o órgão faz parceria com as prefeituras do estado.

Dados: http://painelderesultados.infosiga.sp.gov.br/dados.web/ViewPage.do?name=Acidentes_Fatais&contextId=8a80809939587c0901395881fc2b0004.