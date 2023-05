Biblioteca Parque Villa-Lobos comemora os 60 anos da Mônica

No dia 21 de maio, a Panini, líder mundial no setor de colecionáveis e publicações, celebra as seis décadas da Mônica com um grande evento na Biblioteca Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo. A organização será realizada em colaboração com a Mauricio de Sousa Produções, a franquia de apoio escolar e tecnologia Ensina Mais Turma da Mônica, o Instituto Mauricio de Sousa e SP Leituras, Organização Social gestora da biblioteca.

A celebração terá início às 10h, e conta com uma programação especial, começando com a apresentação da nova moradora do bairro do Limoeiro, Sueli, que fez sua estreia nas revistas da Turma da Mônica em maio de 2023. Sueli é a primeira personagem surda das histórias do Mauricio de Sousa. Para marcar a importância da personagem e a inclusão de todos os leitores, as atividades do evento contarão com Interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e conteúdos colaborativos. Além de palestras, contação de histórias, atividades de robótica e desenhos, com o objetivo de proporcionar um domingo divertido para toda a família. A programação completa pode ser conferida aqui.

O evento também contará com a presença de Mauricio de Sousa promovendo o projeto Biblioteca Mauricio de Sousa em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo – SisEB, gerido pela SP Leituras.

“É uma honra para a Panini proporcionar um dia divertido e cheio de aprendizado para as famílias, que esteja à altura do legado da personagem mais amada do Brasil. Nosso propósito em comemorar os 60 anos da Mônica nesse grande evento é transmitir os pilares que ela nos ensinou e continua ensinando, geração após geração. A parceria entre as marcas trouxe muita colaboração para ajudar a acolher toda a família em um espaço seguro e educativo, competindo de frente com outras atividades ligadas ao acesso às telas. Além de deixar uma mensagem de amizade e inclusão que só a Turminha consegue trazer para dentro das nossas casas”, conta a diretora de Marketing da Panini, Martina Limoni.

“Estamos felizes em participar de um projeto desta dimensão que, com certeza, será um sucesso. Criar novos leitores, estimular a leitura, são ações das mais importantes pela cultura e educação de nosso Brasil”, fala Mauricio de Sousa.

“Para nós do Instituto, estarmos juntos nessa homenagem dos 60 anos da Mônica representa a consolidação do legado da obra de Mauricio de Sousa”, afirma o diretor executivo do Instituto Mauricio de Sousa, Amauri Sousa.

“O papel da Ensina Mais nesta festa é promover interação entre as crianças e seus responsáveis, por meio de oficinas de robótica, que visam despertar o interesse e a curiosidade para que ambos aprofundem o conhecimento e desenvolvimento das habilidades necessárias para um futuro de sucesso. Bem como promover oficinas de pintura, onde as crianças poderão colorir um desenho da aniversariante – a Mônica – e deixar uma bela mensagem”, diz o diretor da rede de franquias, Leonardo Andreoli.

“O papel do Mauricio de Sousa no desenvolvimento de leitores ao longo das últimas décadas é incontornável: gerações se encantaram com leitura e livros a partir da turma da Mônica”, declara Pierre André Ruprecht, diretor executivo da SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura.

Mônica 60

Para celebrar um marco na história da Mauricio de Sousa Produções e da cultura pop nacional, foram preparadas diversas ações em comemoração ao aniversário de 60 anos da personagem Mônica, criada em março de 1963 e que, desde então, se tornou um ícone no País. Onipresente em todos os segmentos da empresa, Mônica estará representada em artes, moda, produtos, eventos presenciais, musical, espaços temáticos, publicações especiais e conteúdos audiovisuais. As ativações terão calendário de comemorações até 2024 e serão realizadas em todo o Brasil para que nenhum fã do bairro do Limoeiro fique de fora dessa grande festa. www.monica60.com.br