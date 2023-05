Extreme volta ao Brasil dias antes do lançamento do novo álbum

Atração do primeiro dia do Best of Blues and Rock que acontece na plateia externa do Auditório Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 2, 3 e 4 de junho, o Extreme coloca fim ao hiato de oito anos sem apresentações no Brasil.

O grupo se apresentou no país em 1992 e 2015. Formado por Gary Cherone (voz), Nuno Bettencourt (guitarra), Pat Badger (baixo) e Kevin Figueiredo (bateria), o Extreme vem ao Brasil com um repertório repleto de clássicos, como ‘More Than Words’.

No momento, se preparam para lançar um novo álbum, intitulado ‘Six’. O trabalho já está disponível para pré-venda e conta com o single ‘Rise’, faixa que ganhou videoclipe e já tem mais de um milhão de visualizações. O resultado do trabalho pode ser visto no YouTube. As músicas Banshee e #Rebel também ganharam videoclipes.

Banda de rock criada na cidade de Boston (EUA), Extreme fez sua primeira grande apresentação em 1988 abrindo um concerto do Aerosmith. O grupo lançou seu primeiro disco, ‘Extreme’, em 1989. Do álbum saíram singles ‘Little Girls’, ‘Kid Ego’, and ‘Mutha (Don’t Wanna Go to School Today)’.A faixa ‘Play With Me’, anos após seu lançamento, está na abertura da quarta temporada da série ‘Stranger Things’, da Netflix.

Em 1990, a banda lançou o álbum ‘Pornograffitti’ e entrou no Top 10 da Billboard 200. O hit ‘More than Words’ alcançou o primeiro lugar no “Hot 100” da Billboard e continua sendo uma das canções de rock mais populares de todos os tempos, com mais de meio bilhão de streams e 633 milhões de visualizações no YouTube.

Em 1996, o Extreme fez uma pausa, com seus integrantes partindo para carreiras solo ou se unindo a outros grupos. Após um hiato de 13 anos, os músicos se reuniram para o lançamento do novo álbum ‘Saudades de Rock’, produzido pelo guitarrista Nuno Bettencourt no estúdio NRG, em Los Angeles. Em 2006, o sucesso ‘Play With Me’ foi incluído no videogame ‘Guitar Hero Encore: Rocks the 80s’.

Os ingressos do festival podem ser adquiridos a partir de R? 450,00 com parcelamento em até 10 vezes pelo site da Eventim ou na bilheteria do Estádio do Morumbi (nesse último, sem taxa de conveniência). Os fãs contam com a opção Combo Promocional, que dá direito a assistir aos três dias do festival. Também está disponível para todo o público a Entrada Social, mediante a entrega de um agasalho na entrada do evento, destinado à Instituição Cruz Vermelha de São Paulo.

Sobre os Artistas:

Gary Cherone (voz)

Gary Cherone é o vocalista principal da icônica banda de rock de Boston, Extreme. Gary co-escreveu o single de sucesso # 1 da Billboard, ‘More Than Words’ – de seu álbum multiplatina Pornograffitti de 1990 e um hit Top Five com “Hole Hearted”.Um destaque da carreira veio em 1992, quando Gary se apresentou no palco com os três membros sobreviventes do Queen no ‘The Freddie Mercury Tribute Concert’ no Wembley Stadium. Em 1996, Gary Cherone juntou-se a uma das bandas de rock mais bem-sucedidas do mundo, Van Halen, substituindo dois dos cantores mais bem-sucedidos do rock: Sammy Hagar e o David Lee Roth. O guitarrista Eddie Van Halen chamou Cherone de “alma gêmea musical”. Em 1998, o Van Halen, liderado por Cherone, lançou ‘Van Halen III’ seguido por uma turnê mundial. Fora do Extreme, Gary também é o vocalista do The Joe Perry Project, com o guitarrista do Aerosmith, Joe Perry. Gary lançou vários álbuns, incluindo ‘Exit Elvis’ (2002), com a banda Tribe of Judah, além de ‘Hurtsmile’ (2011) e ‘Retrogrenade’ (2014), com o grupo Hurtsmile.

Nuno Bettencourt (guitarra)

Virtuoso da guitarra, Nuno Bettencourt ganhou destaque internacional como guitarrista do grupo Extreme. Nuno se mostrou um compositor de sucesso quando escreveu a balada acústica ‘More Than Words’, que alcançou o primeiro lugar nas paradas nos Estados Unidos e ‘Hole Hearted’, que foi o 4º lugar. Em 2009, Nuno foi recrutado pessoalmente por Rihanna para ser seu guitarrista e diretor musical em turnê. A colaboração se estendeu por 4 mega turnês mundiais. Em 2015 Nuno interpretou a música “Four Five Seconds” no 57º Grammy Awards com Paul McCartney, Rihanna e Kanye West. Em 2023, Nuno se apresentou com Rihanna no show do intervalo do Super Bowl. Fora do Extreme, Nuno também é membro do supergrupo de guitarras Generation Axe, que conta com Nuno, Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde e Tosin Abasi. Em dezembro de 1990, a Washburn Guitars revelou a Washburn N4 Nuno Bettencourt Signature Series Guitar – uma série de guitarras projetadas por Bettencourt que perdura até hoje. O N4 é a guitarra carro-chefe da Washburn. Nuno lançou vários álbuns solo, incluindo Schizophonic, Mourning Widows; Furnished Souls For Rent, Population 1’s; Sessions from Room 4 e Dramagods.

Pat Badger (baixo)

Pat Badger é um dos membros originais e baixista da banda de rock de Boston, Extreme. Os backing vocals de Pat são uma parte identificável do som de Extreme. Pat também se apresentou em grupos como Super Trans Atlantic, Tribe of Judah e The Dark Desert Eagles. Quando não está em turnê com o Extreme, Pat está ocupado criativamente. Nos últimos anos, Pat colaborou com amigos e músicos para criar uma coleção eclética de canções em dois álbuns: Badger lançadoem 2014 e Nasty Ass Honey Badgers, em 2016.

Kevin Figueiredo (bateria)

Kevin Figueiredo é o baterista da banda de rock Extreme, desde 2007. Kevin é altamente considerado por seu groove característico, sensação e estilo contundente. Antes do Extreme, Kevin esteve nas bandas de Nuno Bettencourt, Population 1 e Dramagods. Kevin e Nuno também fizeram parte da banda Satellite Party com o vocalista do Jane’s Addiction, Perry Farrell.

Confira abaixo as atrações confirmadas em cada dia do festival:

DIA 2 DE JUNHO (sexta) – abertura dos portões: 15h00

Nanda Moura: 15h40

Malvada: 17h10

Extreme: 18h40

Tom Morello:20h30

DIA 3 DE JUNHO (sábado) – abertura dos portões: 13h00

Dead Fish: 14h20

Artur Menezes: 15h40

The Nu Blu Band:17h10

Steve Vai: 18h40

Buddy Guy – Damn Right Farewell Tour (turnê mundial de despedida): 20h30

DIA 4 DE JUNHO (domingo) – abertura dos portões: 13h00

Day Limns: 13h50

Ira!:15h20

GooGoo Dolls: 16h50

Buddy Guy – Damn Right Farewell Tour (turnê mundial de despedida):18h40

Tom Morello: 20h30

SERVIÇO:

Best of Blues and Rock 10 anos

Data: Dias 2, 3 e 4 de junho de 2023

Local: Plateia externa do Auditório Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral -Ibirapuera – São Paulo

Classificação: 16 anos (menores podem comparecer acompanhados de responsável legal)

Ingressos: a partir de R? 450,00 (meia-entrada)

Vendas online: Link

Bilheteria oficial SP – sem taxa de conveniência

Estádio do Morumbi – Bilheteria 05 (próximo ao portão 15)

Avenida Giovanni Gronchi, 1866– Morumbi – São Paulo – SP –05651-001

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h–Não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Parcelamento em até 10x nos cartões Visa, MasterCard, American Express e ELO.

Realização: Dançar Marketing

Importante: adquira seus ingressos na plataforma oficial. A Dançar Marketing e a Eventim não se responsabilizam por ingressos adquiridos em plataformas não oficiais de vendas.