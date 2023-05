GRU Airport tem movimentação de mais de 3,14 milhões de passageiros em abril

No mês de abril, a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou 21.675 pousos e decolagens e a movimentação de cerca de 3,14 milhões de passageiros.

As operações nacionais tiveram uma média de 69.346 passageiros por dia, com 14.193 pousos e decolagens, que conectaram 48 destinos domésticos, sendo os mais procurados: Recife, Porto Alegre e Confins.

Já os voos internacionais representaram 35% no volume total de passageiros transportados entre janeiro e abril de 2023. Dos 48 destinos internacionais, os mais procurados foram Santiago, Buenos Aires e Miami.

Novas lojas e serviços

Os frequentadores do GRU Airport têm, aproximadamente, 300 lojas e restaurantes disponíveis que são operados por meio de contratos de cessão de área. No mês de abril, no embarque do Terminal 3, foi inaugurado o Living Heineken, e no Terminal 2, a Belle Stones. Os usuários também podem desfrutar de outras comodidades no aeroporto como Wi-Fi de alta velocidade, estações de carregamento gratuitos, hotéis na área restrita e pública e dez mil vagas de estacionamento.