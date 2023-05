Guarulhos recebe 40º edição da Festa das Nações

Com expectativa de receber cerca de 12 mil pessoas, maior feira gastronômica da cidade acontece no Santuário São Judas Tadeu

Nos dias 20 e 21 de maio, acontecerá a 40ª Festa das Nações, realizada pelo Santuário São Judas Tadeu, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação, por meio do Departamento de Turismo da Prefeitura de Guarulhos. No ano passado, a paróquia recebeu cerca de 10 mil pessoas durante o fim de semana e, para esse ano, projeta aumentar em 20%.

Com mais de 20 barracas e 60 comidas típicas, a festa, que pertence ao calendário oficial da cidade, traz referências da culinária de diversos países como Estados Unidos, Japão, Portugal e Itália, entre outros, sendo o tempurá e a macarronada alguns dos pratos mais aguardados.

“É com muita alegria que anunciamos a chegada da quadragésima edição da Festa das Nações. Temos profunda gratidão por todos os responsáveis pela festa se tornar o símbolo que é hoje, onde recebemos pessoas de todas as regiões de Guarulhos e das cidades vizinhas, para celebrar a vida em comunidade. Estamos mais do que preparados para receber a todos!”, comenta Pe. Welson Nogueira, pároco do Santuário.

40ª Festa das Nações

Datas e horários:

20 de maio (sábado), das 11h às 22h (com missa às 17h)

21 de maio (domingo), das 11h às 21h (com missas às 7h, 9h, 11h e 18h)

Local: Santuário São Judas Tadeu (saojudasguarulhos.com.br)

Endereço: Rua da Verdade, 269 – Vila Harmonia – Guarulhos/SP