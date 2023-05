Observação de pássaros é possível no Polo de Ecoturismo em SP

Numa metrópole como São Paulo, é bastante comum ver aves como periquitos, tico-ticos, bem-te-vis e quero-queros. Quem tiver um olhar mais atento e conhecer diferentes espécies poderá reconhecer pica-paus, gaviões, corujas – de hábito mais noturno –, garças, tucanos e outras belezas com asas da natureza em plena cidade.

Existem mais de 370 espécies diferentes de aves catalogadas na cidade pela Divisão de Fauna Silvestre, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). Esta riqueza inusitada inclui aves migratórias, endêmicas e até mesmo espécies ameaçadas de extinção.

Para algumas pessoas o ato de observar pássaros não é apenas de contemplação, como também uma prática de lazer e atividade ao ar livre levada como hobby, o birdwatching, ou observação de aves. É um segmento que cresce dentro do ecoturismo e a cada dia tem mais praticantes no Brasil.

O Polo de Ecoturismo de São Paulo, no extremo sul da capital paulista, é uma região com matas preservadas onde é possível avistar algumas aves mais difíceis de serem encontradas na área de mancha urbana. Há quem goste de observar os pássaros apenas com um binóculo e também aqueles que preferem registrar esses momentos com câmera fotográfica.

Passarinhadas

Neste fim de semana, de 19 a 21 de maio, acontece a Avistar Brasil 2023, evento que celebra as aves e a natureza com feira, exposição, congresso, encontros e, claro, saídas para observação.

Nos três dias de atividades, a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), através da Secretaria Executiva de Cooperação para o Desenvolvimento sustentável, fará uma blitz do Polo de Ecoturismo, com uma van para divulgar e fortalecer os atrativos da região ao público presente, mapas da cidade e postais. Também haverá uma tenda com produtos da região, como mel e derivados, cachaça, geleias, frutas, artesanato indígena e outros.

No domingo, 21 de maio, o primeiro roteiro de imersão será de dia inteiro no Polo, com passagem em dois importantes pontos para os aficionados pela prática. Na parte da manhã será a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sítio Curucutu, onde já foram registradas 238 espécies na plataforma eBird. E o segundo local será no Parque Natural Municipal (PNM) Bororé, que tem 470 hectares e fica dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Bororé-Colônia.

Já na segunda-feira, 22 de maio, o segundo roteiro fará a visita exclusivamente na RPPN Sítio Curucutu somente no período da manhã. Serão duas oportunidades de conhecer o Polo e ter contato com a natureza.

Todos os detalhes com roteiro completo, horários, valores e inscrições estão disponíveis no link:

http://www.avistarbrasil.com.br/av20/index.php/destaques/polo-de-eocoturismo Confira informações sobre o Polo no site: https://polodeecoturismosp.com/