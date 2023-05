BYD Yuan: SUV 100% elétrico mais barato que Peugeot e-208 e Nissan Leaf

Reginaldo Pupo

A chegada dos veículos 100% elétricos e híbridos já é uma realidade no Brasil e os lançamentos, que ocorriam a cada dois meses em média, agora são praticamente quinzenais. Mas ainda há quem relute em adquirir um carro eletrificado, pois é natural as pessoas terem dificuldades para se adaptarem ao novo. Afinal, são décadas acostumadas com carros à combustão.

Porém, com a chegada de novos modelos a uma incrível velocidade, somada à ampliação de wallboxes (estações de recarga das baterias), muitos brasileiros já vêm estudando a possibilidade de adquirir um veículo 100% elétrico ou híbrido.

Entre as marcas que chegaram ao país, a chinesa BYD (Building Your Dreams) vem apostando alto em seus modelos no mercado brasileiro, que são conhecidos pela altíssima tecnologia embarcada e pelo luxo.

Atualmente a BYD possui quatro modelos no Brasil voltados ao consumidor final, sendo três 100% elétricos (Han EV, Tan EV e Yuan Plus EV) e o Song Plus DM-i, que é híbrido plug-in.

De acordo com a marca, há grandes possibilidades de o BYD Dolphin, um 100% elétrico compacto, desembarcar em terras tupiniquins em breve. Ele foi lançado recentemente na Europa e promete autonomia de 430km. Será o quinto lançamento da marca para o consumidor final. A BYD possui outros modelos, mas focados em outros modais, como transporte de passageiros e de cargas.

Yuan Plus EV

Recentemente, testamos o Yuan Plus EV. Apesar de ser considerado entre os modelos vendidos no mercado brasileiro como sendo um veículo de entrada da marca, não peca em nada para seus irmãos TAN, HAN e Song Plus em tecnologia e luxo.

À venda por R$ 269.990,00, o Yuan Plus EV é considerado o melhor custo x benefício entre os carros 100% elétricos vendidos no Brasil. É mais barato que o Jeep Compass híbrido, que sai por R$ 338,400,00; que o Nissan Leaf elétrico, por R$ 293.790,00 e o Chevrolet Bolt, que custa R$ 329.000,00.

São modelos menores, com tecnologia inferior e autonomia mais baixa. É mais vantagem adquirir um Yuan Plus EV que o Peugeot e-208 GT, que sai por R$ 251.990, também com menor espaço interno. tecnologia e autonomia inferiores.

Apesar de a marca afirmar que a autonomia do veículo é de até 294km, o modelo testado pela reportagem atingiu 480km com 100% de carga, o que proporciona mais segurança e confiabilidade para viagens de médio percurso. E o Yuan ainda regenera a bateria nas descidas e frenagens, aumentando a autonomia ou economizando energia.

As autonomias dos carros da BYD são calculadas de acordo com as normas e parâmetros do Inmetro, que aplica uma redução de 30% sobre o valor da autonomia verificada em testes de laboratório.

Por fora

Seu design chama a atenção pelo desenho harmonioso e agradável, a começar pelos faróis full-led. Na parte traseira, um filete de luz atravessa o carro na posição horizontal, ocupando todo o seu 1,87m de largura, chamando a atenção a quilômetros de distância à noite. Já na dianteira, outro filete de luz existente onde seria a grade do capô se conecta aos dois faróis, transformando-se em um só conjunto, Seria, pois carros elétricos não possuem grades de entrada de ar, uma vez que não possui motor a combustão para ser resfriado.

Sob o capô, evidentemente nada de motor. Apenas um sistema que impulsiona a tração do carro. Mas dois itens fazem lembrar os carros convencionais. Uma bateria comum, utilizada para alimentar as outras funcionalidades do carro, como faróis, tela multimídia, luzes internas, som, entre outras necessidades, e o reservatório do sistema de arrefecimento, utilizado para resfriar as baterias.

Por falar em bateria, a que impulsiona os motores elétricos do Yuan Plus EV possui o equivalente a 204 cv, com cerca de 70,5 kw/h. Ela é produzida com litium, ferro e fosfato, um diferencial dos demais carros elétricos, que geralmente utilizam as fabricadas com níquel, manganês e cobalto.

Esse tipo de bateria utilizado pelo Yuan Plus EV tem menores riscos de incêndio, possui com mais ciclos de carga e tem menor impacto ambiental, além de ser mais resistente. E tudo precisa ser bem encaixado sob o assoalho do carro, que tem 4,43m de comprimento e 2,72m de entre eixos.

Por dentro

Sentar-se no habitáculo do Yuan Plus EV é a garantia de ter à disposição um carro com acabamento premium, de alta qualidade, apesar de mesclar vários tipos de materiais. A mesma situação se aplica ao painel, que combina com o ambiente tecnológico do veículo, resultando em uma sensação de estar pilotando uma nave.

Atrás do volante há um painel do tamanho de um telefone celular, com informações básicas para o motorista, pois a maioria das funcionalidades e configurações está em sua gigantesca tela central de multimídia, de 12,8 polegadas, que é o cérebro do carro. Por ela, quase todos os comandos são feitos. E gira para a posição vertical, aumentando ainda mais a sensação do seu generoso tamanho.

Quem viaja nos bancos da frente, que têm uma pegada mais esportiva, é praticamente “abraçado” pelo equipamento, que é bem confortável. Para os passageiros que viajam atrás, os bancos oferecem espaço para guardar celulares e porta-revistas.

O sistema de som sincroniza com as luzes internas do carro (perceptivas apenas à noite), que piscam de acordo com o ritmo musical. As cores podem ser escolhidas por meio da tela multimidia.

A maçaneta para abrir as quatro portas faz lembrar um mouse de computador hi-tech. Bastar acioná-lo para cima para destravá-las. A base onde está a maçaneta é uma pequena caixa de som, por onde sai o tom mais agudo das músicas executadas.

Outro detalhe curioso é a existência de três cordas esticadas nas quatro portas. Aparentemente, servem para segurar os objetos colocados nas portas, como latas e garrafinhas. Ao serem tocadas, emitem o som característico de um contrabaixo. Inclusive, o desenho faz lembrar o instrumento musical.

Apesar de ser considerado um crossover (SUV com dimensões menores) o Yuan Plus EV tem um espaço interno generoso, inclusive para quem viaja no banco traseiro. Os passageiros, aliás, desfrutam de uma saída do ar climatizado e da contemplação de seu também generoso teto panorâmico. À noite, a luz de cortesia para leituras é em led e sensível ao toque. Há ainda duas entradas USB tipos A e C.

Para o motorista, o conforto também é pleno. O volante possui ajustes manuais de altura e profundidade e o banco tem ajustes elétricos. Ele ainda conta com compartimento para carregamento de celular por indução e porta trecos abaixo do painel de instrumentos do cockpit.

A sensação de estar dirigindo uma nave faz sentido com a existência do comando de condução, que faz lembrar um manche de avião. Para facilitar a navegação, a tela do Yuan Plus EV tem GPS integrado, que é bem preciso.

Mas também há a opção de acessar o Waze por meio do Apple CarPlay, mas apenas por meio de cabo. Não há AndroidAuto. Mas de acordo com a BYD, esses sistemas estão em desenvolvimento e assim que estiverem prontos, os proprietários poderão levar seus carros nas concessionárias para atualização do software.

Pela tela multimídia o motorista também pode controlar e configurar centenas de funcionalidades do carro, que também tem Spotfy integrado.

O carro é um dos mais confortáveis e prazerosos de dirigir que já testamos. O silêncio provocado pela ausência de motor à combustão e ao excelente tratamento acústico do habitáculo torna a experiência ainda mais agradável, mesmo com os solavancos de estradas de terra.

Tecnologia

O Yuan Plus EV vem com muita tecnologia embarcada, como o controle de cruzeiro adaptativo com frenagem de emergência, sistema de permanência em faixa e uma interessante câmera 360 graus, por onde é possível ver o exterior do carro por meio de comandos específicos. É possível ver só o lado direito, ou esquerdo, ou só a traseira ou à frente, mesmo com o veículo em movimento. E o comando das câmeras em 360º é feito no modo touch.

O motorista é alertado pelo sistema de detecção de ponto cego quando um veículo se aproxima rapidamente no ponto cego dos espelhos retrovisores exteriores. Um sinal universal de perigo, na cor amarela, pisca no retrovisor para realizar esse alerta.

Os modelos chegaram ao Brasil com os seguintes valores sugeridos: TAN EV Elétrico, por R$ 529.890,00. O luxuoso sedã HAN EV sai por R$ 539.990,00, enquanto o Song Plus DM-i (Phev – híbrido plug-in), tem o valor sugerido de R$ 269.990,00. Na China, ao contrário do Brasil, os SUVs têm valores menores que os carros sedãs.