Região central de SP tem menor índice de roubos desde março

A região de Campos Elíseos e Santa Cecília, no centro de São Paulo, registrou, entre 8 e 14 de maio, 103 roubos, o menor número desde o início do monitoramento, em 27 de março. O número de furtos também teve queda em relação à semana anterior, com 184 casos.

Os dados foram obtidos por meio da ferramenta do Governo de SP que traz um diagnóstico semanal dos índices de criminalidade nas chamadas Cenas Abertas de Uso de Entorpecentes.

A redução nestes índices, que já havia sido observada em abril, é reflexo das ações conjuntas entre o Governo do Estado e a Prefeitura para combater o cenário de degradação que assola a região há vários anos. As forças de segurança têm papel fundamental no processo de revitalização da região central, que passa por ampliação dos serviços de saúde e assistência social.

A Secretaria de Segurança Pública ampliou a parceria entre o poder público e a comunidade na região, e tem realizado diversas operações pelas polícias Militar, Civil e Técnico-Científica. Uma delas é a Operação Resgate, com o objetivo de sufocar o tráfico de drogas e crimes patrimoniais praticados nas chamadas “cenas de uso aberto”.

A PM também reforçou o policiamento na região com a Operação Impacto Centro, que intensificou o patrulhamento ostensivo com 120 policiais e 80 motocicletas. As ações da Polícia Civil também foram ampliadas, com a atuação de 50 agentes que investigam crimes na região central.