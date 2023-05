Anime Friends 2023 celebra a dublagem e faz alegria dos fãs

A voz é um dos elementos que fazem parte da essência de um personagem, seja no mundo dos desenhos animados ou na voz de um ator real, trazendo a magia do cinema para o nosso idioma brasileiro. Por isso, a dublagem é um dos pilares centrais da conexão emocional entre os fãs e suas obras favoritas. Pensando nisso, a organização do Anime Friends 2023 preparou uma programação especial para que o público possa acompanhar ao vivo seus dubladores favoritos. Já são mais de 10 dubladores com presença confirmada. A festa começa em 13 de julho e os ingressos já estão disponíveis.

Os primeiros dubladores anunciados nesta edição são Guilherme Briggs e Wendel Bezerra, considerados astros brasileiros no mercado de dublagem. Wendel Bezerra participa do Anime Friends no sábado, dia 15 de julho. Bezerra dublou os icônicos Son Goku, da franquia Dragon Ball; Sanji, de One Piece; Pain, de Naruto Shippuden; e o inesquecível Bob Esponja.

Já Briggs emprestou sua voz para personagens marcantes como Brook, de One Piece; Joseph Joestar, de JoJo’s Bizarre Adventure; além de ter dado sua voz para desenhos clássicos como: Superman, Padrinhos Mágicos e Meninas Super Poderosas. Ele se apresenta ao público em uma palestra no último dia de evento, 16 de julho.

Especiais Given e One Piece

Com uma legião de fãs no Brasil, as séries Given e One Piece terão seus especiais de dublagem. Ou seja, painéis nos quais os dubladores falam dos bastidores da obra e respondem perguntas do público.

O especial de Given acontece no dia 14 de julho, sexta, com a presença de Lucas Gama e Fernando Mendonça, que interpretam Mafuyu e Ritsuka, respectivamente. Já o especial de One Piece acontece no dia 16 de julho, domingo. Participam Adrian Tatini, o Usopp; Glauco Marques, o Zoro; e Carol Valença, o Luffy.

Estrelas Tokusatsu

As primeiras obras do pop oriental que chegaram ao Brasil foram as de tokusatsu, com séries como Jaspion. Para celebrar essa semente da cultura otaku no Brasil, nos dias 15 e 16 de julho, haverá painéis com dubladores que apostaram no gênero e ajudaram a dar personalidade verde e amarela aos personagens. Eles são: Cecília Lemes, Márcia Gomes e Mauro Eduardo.

De volta ao Anime Friends, Cecília Lemes ficou conhecida pela personagem Chiquinha, da série mexicana Chaves. Sua lista de serviços prestados à cultura otaku é extensa. Ela interpretou Anri, em O Fantástico Jaspion; Lady Diana, Spielvan – Jaspion 2; Kei Yamashi/Himenin Emiha, em Jiraiya – O Incrivel Ninja; Lucy, em Guerreiras Mágicas de Rayearth; e Tsunade, em Naruto e Naruto Shippuden.

E temos dois grandes nomes chegando pela primeira vez, com um extenso currículo em obras orientais. Como Márcia Gomes, que emprestou seu talento para dar voz a Mai Tsubasa e Change Phoenix, em Esquadrão Relâmpago Changeman; Madogarbo, em Policial de Aço Jiban; Doutora Potter, em Detetive Espacial Sharivan; Oficial Miho Asakuza, em Cybercops – Os Policiais do Futuro; e Vice-Almirante Tsuru, em One Piece.

Fechando a lista de atores que se dedicaram à dublagem de obras tokusatsu está Mauro Eduardo, que ficou conhecido ao interpretar Peter Parker no desenho Homem-Aranha de 1994. Ele também ajudou a dar vida a Toha Yamashi/Jiraiya, em Jiraiya – O Incrível Ninja; Saburou Aoyama/Goggle Blue, em Gigantes Guerreiros Goggle Five; Seto Kaiba, em Yu-Gi-Oh!; Gai Kuroki, em Shurato; e InuYasha, em InuYasha e Yashahime.

A organização também está trazendo um workshop de dublagem que será liderado pelo ator e dublador Glauco Marques, e que vai garantir uma experiência real no mundo da dublagem.

Serviço:

Anime Friends 20 Anos

Quando: 13 a 16 de julho de 2023.

Quinta-feira: das 10h às 21h | Sexta-feira: das 10h às 22h

Sábado: das 10h às 22h | Domingo: das 10h às 21h

Onde: Pavilhões de Exposições do Anhembi – Avenida Olavo Fontoura, 1451 – Santana

Quanto: A partir de R$ 70,00 (meia-entrada)

Mais informações: https://animefriends.com.br/