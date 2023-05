Exposição de carros antigos no Auto Shopping Internacional Guarulhos recebe Ford 1931 original e outras raridades

Domingo é o ‘Dia Internacional de Reunir a Família e Sair Para Passear’ e uma opção bacana este final de semana, dia 28 de maio, é visitar a exposição de carros antigos que o Auto Shopping Internacional Guarulhos sedia a partir das 9 horas.

A expectativa é receber de 150 até 200 carros de maneira rotativa. Os veículos mais antigos já confirmados são um Ford 1931 original e um Ford 1932 Hot Rod, customizado, além de um Corvette 1974. “Fazemos parte de um grupo grande de amigos chamado Sexta Antiga (@sextaantiga), de donos de carros antigos e estamos bem animados para participar desse evento. Todo mundo que mora na região está convidado”, diz Diego Marin, organizador da exposição.

Além dos possantes diferentões vai ter também uma feira de pulgas com barracas de camisetas com tema de carros e carrinhos em miniaturas para venda. A gastronomia fica por conta do Chopp do Tiozão, um food truck com espetinhos e muito chopp gelado, claro. E para animar ainda mais, tem o bom e velho rock n’ roll com a banda Rock ao Cubo.

A entrada custa 10 reais no dinheiro ou Pix e 15 reais se for cartão de crédito ou débito para expositores, clientes e visitantes pagam só o estacionamento, 10 reais as primeiras 2 horas.

“Pensamos em um evento para toda a família, então têm os carros antigos que são muito interessantes de ver, comida, bebida, som e quem vier, ainda pode aproveitar a oportunidade para conhecer o shopping. Temos mais de 20 lojas de revendas de seminovos, além de restaurante, vistoria, despachante, seguradora, financeira, todos os serviços em um só lugar”, conta Leonardo Furtado, superintendente do Auto Shopping Internacional Guarulhos.

Quem tiver um carro antigo – anterior a 1999 – e quiser participar como expositor está convidado, lembrando que tem a cobrança de 10 reais no dinheiro ou Pix e 15 reais, se for no cartão de crédito ou débito. O estacionamento, nesse caso, não paga.

Mais informações no site autoshoppinginternacional.com.br e no Instagram @autoshoppinginternacional.

Serviço:

Exposição de Carros Antigos, feira de pulgas, food truck e show de rock no Auto Shopping Internacional Guarulhos

Data: 28 de maio, a partir das 09h

Entrada: Expositores – 10 reais no dinheiro ou Pix ou 15 reais em cartões de débito e crédito, estacionamento isento. Clientes do shopping e visitantes – só o estacionamento, 10 reais as primeiras 2 horas.

Classificação: Livre

Auto Shopping Internacional Guarulhos

Rua Anton Philips, 1, Vila Hermínia, Guarulhos/SP. Saída 225 da Via Dutra

Telefone: (11) 2423-3000

Site: https://autoshoppinginternacional.com.br

Instagram: @autoshoppinginternacional