GCM dispersa multidão por perturbação do sossego público no Jardim Presidente Dutra

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos dispersou cerca de 300 pessoas que causavam perturbação do sossego público na madrugada desta segunda-feira (22) no Jardim Presidente Dutra, impedindo os moradores do entorno da praça Orobó de chegar às suas residências.

Após a denúncia sobre o tumulto os agentes foram ao local e tentaram mediar a situação com diálogo. Com a resistência do público, foi necessário o uso de equipamentos não letais, como gás lacrimogêneo. Algumas adegas locais encerraram as atividades após os responsáveis serem alertados sobre o risco de autuação por descumprimento das normas de funcionamento.

O fim de semana registrou outras 74 reclamações por perturbação do sossego público, que foram atendidas tranquilamente pelos agentes da GCM. Os organizadores e participantes dos eventos denunciados os encerraram após a mediação verbal dos agentes.

Denuncie

Com patrulhamentos preventivos reforçados, as demandas foram atendidas com agilidade e inibiram focos de perturbação do sossego público pela cidade. Caso o munícipe deseje comunicar o problema à GCM, deve entrar em contato pelo telefone 153.