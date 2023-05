GCM e Proteção Animal de Guarulhos resgatam égua debilitada no Parque Continental

Uma égua caída à beira da morte foi resgatada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos nesta segunda-feira (22) em um terreno na avenida Alexandre Grandisoli, no Parque Continental II. No dia anterior um cidadão acionou a Central 153 da GCM após passar pelo animal e observá-lo no chão, muito magro e com ferimentos.

Ainda no domingo (21), após a denúncia, uma equipe de veterinários da Prefeitura compareceu ao local e iniciou o tratamento com medicações, soro e hidratação do equino, mantendo-o aquecido. Devido ao difícil acesso ao local, a operação de resgate foi articulada no dia seguinte com uma máquina retroescavadeira e técnicas especiais para a remoção segura do animal.

A égua, que tem mais de dez anos, foi encaminhada já mais fortalecida ao DPAN, onde está sendo tratada com antibióticos, anti-inflamatórios e outros cuidados especializados até sua plena recuperação. “O estado de saúde dela é grave, está muito debilitada, mas ainda luta pela vida. Supomos que ela era utilizada em charrete e foi abandonada para morrer”, contou a veterinária e diretora do DPAN, Juliana Kopczynski.